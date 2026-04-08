Η διαβόητη συμφωνία ομολογίας του Τζέφρι Έπστιν το 2008 παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν μέσω του “Epstein Files Transparency Act”, ρίχνουν φως σε μια πραγματικότητα που ξεπερνά κάθε φαντασία: ο Έπστιν δεν εξέτιε ποινές, αλλά φαίνεται πως είχε εξαγοράσει την πλήρη ελευθερία του, μετατρέποντας τη φυλακή σε ένα απλό «καταφύγιο» ανάμεσα στις παράνομες δραστηριότητές του.

Η «χαριστική» συμφωνία

Όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2008, όταν ο δισεκατομμυριούχος παραδόθηκε στο γραφείο του Σερίφη του Παλμ Μπιτς. Ενώ οι ομοσπονδιακές αρχές είχαν στα χέρια τους φακέλους με δεκάδες ανήλικα κορίτσια – μάρτυρες έτοιμα να καταθέσουν για σωματεμπορία, η υπόθεση «πάγωσε» με συνοπτικές διαδικασίες. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τότε —το περιβόητο “sweetheart deal”— του επέτρεψε να δηλώσει ένοχος μόνο για ελαφρύτερα αδικήματα σε επίπεδο πολιτείας, γλιτώνοντας την ισόβια κάθειρξη.

Η «ποινή» του περιλάμβανε μια ειδική ρύθμιση εργασιακής άδειας. Μετά από μόλις τέσσερις μήνες, ο Έπστιν κυκλοφορούσε ελεύθερος 16 ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα. Η «εργασία» του; Μια θέση στο δικό του, νεοσύστατο ίδρυμα “Florida Science Foundation” – μια προφανής βιτρίνα που του επέτρεπε να μπαινοβγαίνει στη φυλακή σαν να ήταν ξενοδοχείο.

Το κρεβάτι στο SUV

Οι πιο σοκαριστικές λεπτομέρειες προέρχονται από την κατάθεση μιας γυναίκας από τη Σλοβακία, πρώην μοντέλου, που στρατολογήθηκε από τον συνεργάτη του Έπστiν, Ζαν-Λικ Μπρουνέλ το 2003, όταν ήταν ακόμα μαθήτρια. Σύμφωνα με τα αρχεία του FBI, το SUV που χρησιμοποιούσε ο Έπστιν για τις καθημερινές του «μετακινήσεις» από και προς τη φυλακή ήταν εξοπλισμένο με κρεβάτι στο πίσω μέρος.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της κράτησής του, ο Έπστιν είχε επανειλημμένα σεξουαλική επαφή μαζί της μέσα στο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο μέσα στο πάρκινγκ της φυλακής. Η περιγραφή της αναδεικνύει την προκλητική αδιαφορία των αρχών: «Θυμάμαι φακούς να φωτίζουν το πάρκινγκ, αλλά κανείς δεν πλησίαζε ποτέ το αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Είναι απολύτως αηδιαστική η έλλειψη εποπτείας από το τοπικό αστυνομικό τμήμα», δήλωσε δικηγόρος των θυμάτων στο CBS News. «Αν όλα αυτά αληθεύουν, επέτρεψαν σε έναν σεξουαλικό θηρευτή να συνεχίσει τη δράση του ενώ υποτίθεται ότι ήταν υπό κράτηση».

Η κατάθεση σχετικά με το SUV έγινε κατά τη διάρκεια ανάκρισης που διεξήγαγαν πράκτορες του FBI, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας για την Ghislaine Maxwell, το 2020.

Η «τέχνη» της χειραγώγησης

Οι αποκαλύψεις δεν σταματούν εκεί. Τα έγγραφα του FBI περιγράφουν μια σειρά από εξωφρενικά περιστατικά.

Ακόμα και τις ώρες που βρισκόταν «κλειδωμένος», ο Έπστιν φέρεται να συμμετείχε σε σεξουαλικές δραστηριότητες μέσω κάμερας, όντας ανενόχλητος στο κελί του.

Παράλληλα, διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με φύλακες. Ένας δεσμοφύλακας φέρεται να επισκέφθηκε την έπαυλη του Έπστιν για να ζητήσει δουλειά, ενώ ο δισεκατομμυριούχος καυχιόταν ότι είχε τη δύναμη να μεταθέτει όποιον επόπτη δεν ήταν «συνεργάσιμος».

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, κατά τη διάρκεια επιθεώρησης στο σπίτι του, ο Έπστιν κρύφτηκε στο μπάνιο για να κάνει «πλάκα» στους αστυνομικούς, επιδεικνύοντας την απόλυτη περιφρόνησή του προς τον νόμο.

Παρά τη χιονοστιβάδα των καταγγελιών, το τμήμα του Σερίφη του Παλμ Μπιτς τηρεί αμυντική στάση, υποστηρίζοντας σε γραπτή δήλωση πως «δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τα περιστατικά».

Ωστόσο, για τους δικηγόρους των θυμάτων οι μαρτυρίες αυτές είναι ο ορισμός του “grooming”.

Η Λόρεν Χερς διευθύντρια της ομάδας κατά της εμπορίας ανθρώπων “World Without Exploitation” τονίζει στο CBS πως «στην καλύτερη περίπτωση, πρόκειται για εγκληματική αμέλεια των αρχών. Στη χειρότερη, είναι το σύμπτωμα ενός συστήματος που έβαλε τις ανέσεις ενός θηρευτή πάνω από την απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματά του».

Ο επίλογος που άργησε 10 χρόνια

Χρειάστηκε να περάσει μια ολόκληρη δεκαετία για να συλληφθεί ξανά ο Έπστιν το 2019 στη Νέα Υόρκη. Μέσα στα αρχεία βρέθηκε ένα μήνυμα ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που που δεν είχε δημοσιοποιηθεί μέχρι τώρα και συνοψίζει την τραγωδία της υπόθεσης: «Κρίμα. Είχαμε μια σπουδαία υπόθεση… δεν την παράτησα ποτέ. Είχα τα πάντα έτοιμα σε περίπτωση που η συμφωνία ομολογίας ακυρωνόταν».

Ο Έπστιν βρέθηκε νεκρός στο κελί του στο Μανχάταν στις 10 Αυγούστου 2019. Αν και ο θάνατός του χαρακτηρίστηκε αυτοκτονία, οι αποκαλύψεις για τη «χρυσή» ζωή του στη φυλακή της Φλόριντα το 2008 θα συνεχίσουν να στοιχειώνουν τη δημόσια εικόνα περί ισονομίας.