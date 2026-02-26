Σε τακτική και στενή επικοινωνία βρισκόταν ο Τομ Μπάρακ, νυν πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, και επί χρόνια έμπιστος του αμερικανού προέδρου Τραμπ, με τον Τζέφρι Έπστιν, ακόμη και μετά την καταδίκη του χρηματιστή, το 2008, για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CBS, η επικοινωνία μεταξύ των δύο ανδρών τεκμηριώνεται σε περισσότερα από 100 γραπτά μηνύματα και ανταλλαγές e-mail, που περιέχονται στα έγγραφα που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Με βάση την αλληλογραφία τους, ο Μπάρακ, δισεκατομμυριούχος επενδυτής, τοποθετείται στον κύκλο πλούσιων και ισχυρών προσώπων που διατηρούσαν κοινωνικές επαφές με τον Έπστιν, ακόμη και όταν το ποινικό παρελθόν του καταδικασθέντος χρηματιστή, είχε γίνει ευρέως γνωστό.

Δίαυλος για μεταβίβαση πληροφοριών στον Τραμπ

Ο Έπστιν θεωρούσε ενδεχομένως τον Μπάρακ, ως πιθανό δίαυλο για τη μεταβίβαση πληροφοριών προς τον Τραμπ.

Ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι επικοινωνίες του Έπστιν διαβιβάστηκαν στον Tραμπ ή ότι ο Τραμπ επικοινώνησε με τον Έπστιν, μέσω του Μπάρακ. Επίσης, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Μπάρακ συμμετείχε ή γνώριζε για τη συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα του Έπστιν.

Αντιθέτως, από τα μηνύματα προκύπτει ότι οι δύο άνδρες συνέχιζαν να διατηρούν προσωπική και επαγγελματική επαφή, σε μια περίοδο, κατά την οποία, ο Έπστιν προσπαθούσε να επανενταχθεί στους κύκλους της οικονομικής και της κοινωνικής ελίτ.

Η μεταξύ τους αλληλογραφία περιλαμβάνει προσκλήσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, συστάσεις σε διπλωμάτες και επενδυτές, καθώς και συζητήσεις για επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ο Έπστιν ενθάρρυνε επανειλημμένως τον Μπάρακ να μεταφέρουν την επικοινωνία τους σε εφαρμογές ανταλλαγής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, τα αρχεία των οποίων δεν περιλαμβάνονται στα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από την αμερικανική κυβέρνηση.

Ο Τομ Μπάρακ, 78 ετών, ιδρυτής και πρόεδρος εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα, αναδείχθηκε στην πολιτική, ως κορυφαίος χρηματοδότης της προεκλογικής εκστρατείας του φίλου του, Ντόναλντ Τραμπ, το 2016.

Μετά τη νίκη του Τραμπ, ο Μπάρακ, λιβανικής καταγωγής, έγινε σύμβουλος του για τη Μέση Ανατολή. Ο Μπάρακ ήταν ένας από τους στενούς συνεργάτες του Τραμπ που βρέθηκαν στο μικροσκόπιο του ειδικού εισαγγελέα, Ρόμπερτ Μιούλερ, όταν εκείνος διερευνούσε την πιθανή ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016.

Στον Μπάρακ, απαγγέλθηκαν κατηγορίες ότι λειτουργούσε ως παρασκηνιακός δίαυλος επικοινωνίας για τα ΗΑΕ ενώ εργαζόταν για τον Λευκό Οίκο. Το 2022, ο Μπάρακ αθωώθηκε. Και στη δεύτερη θητεία του Τραμπ, επανήλθε στον στενό κύκλο του προέδρου, αναλαμβάνοντας την καίρια θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Η γνωριμία του Μπάρακ με τον Έπστιν

Παραμένει άγνωστο το πως γνωρίστηκαν ο Μπάρακ με τον Έπστιν. Στο βιβλίο του «Πυρ και Μανία», (Εκδ Πατάκη, 2018) ο δημοσιογράφος Mάικλ Γουλφ περιέγραψε τον Tραμπ, τον Μπάρακ και τον Έπστιν ως «μια παρέα της νυχτερινής ζωής της δεκαετίας του ’80 και του ’90». Από τα e-mail του Έπστιν, προκύπτει ότι τόσο ο Μπάρακ όσο και ο Έπστιν χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές για το βιβλίο του Γουλφ, το οποίο ο Tραμπ χαρακτήρισε «γεμάτο ψεύδη και διαστρεβλώσεις».

Τον Σεπτέμβριο του 2009, μόλις λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του Έπστιν, ο Μπάρακ του έγραψε: «Σε σκέφτομαι, ελπίζω να είσαι καλά και η ζωή να έχει ξαναβρεί την ηρεμία της» —το μήνυμα σηματοδότησε την αρχή μιας παρατεταμένης περιόδου επικοινωνίας μεταξύ τους.

Τα χρόνια που ακολούθησαν, ο Έπστιν μεσολάβησε για να γνωρίσει ο Μπάρακ, πρόσωπα, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Palantir Technologies, Πίτερ Τίελ, ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ και ο τότε πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ, Βιτάλι Τσούρκιν.

Προεκλογική εκστρατεία του 2016

Στις αρχές του 2016, καθώς η δυναμική του Tραμπ ενισχυόταν, ο Έπστιν έστειλε e-mail στον Μπάρακ, με έναν χαιρετισμό και μια υπενθύμιση του κοινού τους παρελθόντος, γράφοντας: «ελπίζω να είσαι καλά. Ο Μπάρακ απάντησε: «ελπίζω και εσύ να είσαι καλά. Να τα πούμε από κοντά». Στη συνέχεια, ο Έπστιν ζήτησε μια φωτογραφία του νεογέννητου παιδιού του Μπάρακ, γράφοντας: «στείλε φωτογραφίες δικές σου και του παιδιού — να μου φτιάξουν τη διάθεση».

Τον Απρίλιο του 2016, ο Έπστιν επικοινώνησε ξανά με τον Μπάρακ— αυτή τη φορά για να τον προειδοποιήσει σχετικά με μια εν δυνάμει επιζήμια αγωγή την οποία είχε μόλις καταθέσει μια γυναίκα, με το ψευδώνυμο «Κέιτι Τζόνσον», η οποία ισχυριζόταν ότι ο Έπστιν και ο Τραμπ την είχαν βιάσει το 1994. Η αγωγή τελικώς αποσύρθηκε.

Τον Ιούλιο του 2016, ο Μπάρακ μίλησε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, αμέσως μετά την κόρη του Τραμπ, Iβάνκα. Στην ομιλία του, έπλεξε το εγκώμιο του Τραμπ και ξεσήκωσε το ακροατήριο. Ο Έπστιν είχε πλέον έναν φίλο στον στενό κύκλο του Τραμπ . Ηταν μια φιλία, αμοιβαία επωφελής.

Μπάρακ, Έπστιν και Μέση Ανατολή

Η φιλική σχέση των Μπάρακ και Έπστιν, συνεχίστηκε και στη νέα χιλιετία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, και οι δύο άνδρες διατηρούσαν ισχυρούς επιχειρηματικούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή. Ο Έπστιν ταξίδευε συχνά στην περιοχή, ενώ ο Μπάρακ συμμετείχε σε πολλές συμφωνίες ακινήτων που αφορούσαν κυβερνήσεις της Μέσης Ανατολής.

Βασιλικές διασυνδέσεις

Τον Νοέμβριο του 2010, ο Έπστιν προσέφερε στον Μπάρακ μια γνωριμία υψηλού επιπέδου. «Ο πρίγκιπας Αντριου θα μείνει μαζί μου για μια εβδομάδα στη Νέα Υόρκη. Θα ήθελες να βρίσκεται εδώ, όταν έρθεις να με επισκεφθείς;» έγραψε σε e-mail. Δεν είναι ωστόσο σαφές αν η επίσκεψη του Μπάρακ πραγματοποιήθηκε. Την ίδια εβδομάδα, ο Έπστιν φωτογραφήθηκε να περπατά με τον πρίγκιπα Άντριου, στο Σέντραλ Παρκ.

Τον Ιανουάριο του 2012, ο Μπάρακ έγραψε στον Έπστιν: «Καλή χρονιά. Ελπίζω να είσαι καλά. Έχω μια ιδέα, μπορούμε να μιλήσουμε;». Η ιδέα ήταν να πουληθεί η έπαυλη του Έπστιν στη Νέα Υόρκη στον πρωθυπουργό του Κατάρ, τον σεΐχη Αλ Θάνι. Ο Έπστιν και ο Μπάρακ συνεννοήθηκαν ώστε ο σεΐχης να επισκεφθεί το ακίνητο, παρουσία του Μπάρακ, λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Έπστιν προετοίμασε το προσωπικό, ζητώντας, μεταξύ άλλων, να αφαιρεθούν «γυμνές φωτογραφίες» από τους τοίχους. Αργότερα, ο Μπάρακ είπε στον Έπστιν: «Είδε το σπίτι σου. Του άρεσε, αλλά δεν έχει αρκετά υπνοδωμάτια για εκείνον. Μου υποσχέθηκε ότι θα το ξαναδεί όταν το επιτρέψει το πρόγραμμά του. Ελπίζω όταν θα είσαι κι εσύ εδώ». Δεν είναι σαφές αν αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά αργότερα, την ίδια χρονιά, ο ηγέτης του Κατάρ, αγόρασε κατοικία σε ένα ακίνητο απέναντι, έναντι 47 εκατομμυρίων δολαρίων.

Περαιτέρω δικτύωση για τον Μπάρακ

Τον Μάρτιο του 2017, ο Έπστιν εξακολούθησε να προσπαθεί να δικτυώσει τον Μπάρακ, προτείνοντας του να τον φέρει σε επαφή με τον Μπιλ Γκέιτς και τον ινδό δισεκατομμυριούχο Aνίλ Αμπάνι.

Τον Μάιο της ίδια χρονιάς και ενώ τα νομικά προβλήματα του Μπάρακ αυξάνονταν ως αποτέλεσμα της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ, σχετικά με την ανάμειξη της Ρωσίας στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2016, ο Έπστιν του συνέστησε τον κορυφαίο δικηγόρο ποινικού Δικαίου, Ριντ Ουάϊνγκάρτεν, «αν χρειαστείς νομική συμβουλή».

Ο Μπάρακ απάντησε: «στη λίστα του αφεντικού», εννοώντας πιθανότατα ότι το όνομα του δικηγόρου υπήρχε στη λίστα του Τραμπ.