Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να εξετάσει το ενδεχόμενο παραβίασης των κανόνων δεοντολογίας από τον πρώην Επίτροπο Εμπορίου, Πίτερ Μάντελσον, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό Τζέφρι Έπστιν.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Μάρκους Λαμέρτ, ήδη από τις 3 Φεβρουαρίου η Κομισιόν είχε καταστήσει σαφές ότι εξετάζει την υπόθεση και είχε κινήσει εσωτερική διαδικασία διερεύνησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Στις 18 Φεβρουαρίου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες και τον τεράστιο όγκο εγγράφων εκατομμυρίων σελίδων που έχουν δημοσιοποιηθεί, η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή της OLAF.

Παράλληλα, η Κομισιόν συνεχίζει τη δική της έρευνα. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά μιλάμε για εκατομμύρια σελίδες αποκαλύψεων, κάτι που δικαιολογεί την απόφαση που λάβαμε στις 18 Φεβρουαρίου», σημείωσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης, η Επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει εάν υπήρξε παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το αξίωμα του πρώην Επιτρόπου, όπως η τήρηση του απορρήτου, καθώς και αν υπήρξε αποδοχή δώρων ή παροχή διευκολύνσεων.

Από την πλευρά της, η OLAF επιβεβαίωσε ότι έλαβε το σχετικό αίτημα στις 18 Φεβρουαρίου και ότι το εξετάζει, διευκρινίζοντας ωστόσο πως αυτό δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη την έναρξη επίσημης έρευνας σε βάρος του Μάντελσον.