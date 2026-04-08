Οι διεθνείς αγορές πετρελαίου αντέδρασαν άμεσα στην είδηση της προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με τις τιμές να σημειώνουν απότομη πτώση μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, γνωστοποίησε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία για παύση των εχθροπραξιών, γεγονός που οδήγησε την τιμή του αργού πετρελαίου κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι σχεδόν αμέσως.

Περίπου μία ώρα μετά την ανακοίνωση, η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας κοντά στα 91 δολάρια ανά βαρέλι, πριν ανακάμψει ελαφρώς. Το αργό διαπραγματευόταν γύρω στα 97 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο κατά περίπου 20 δολάρια χαμηλότερα από το υψηλό της ίδιας ημέρας.

Παρά τη σημαντική πτώση, παραμένει αβέβαιο αν οι τιμές θα διατηρηθούν κάτω από τα 100 δολάρια. Η επαναλειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών μέσω του Στενά του Ορμούζ, σε συνδυασμό με τη δίμηνη εκεχειρία, δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στις γεωπολιτικές συνθήκες θα μπορούσε να προκαλέσει νέα άνοδο των τιμών εξίσου γρήγορα.

Η πτώση στις τιμές στα καύσιμα

Το βασικό ερώτημα για τους καταναλωτές είναι κατά πόσο αυτή η πτώση θα μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές καυσίμων. Αν και υπάρχει μια τάση αποκλιμάκωσης, οι τιμές της βενζίνης παραμένουν αυξημένες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 το πρωί της Τετάρτης, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις επιθέσεις κατά του Ιράν για δύο εβδομάδες. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ιράν δεσμεύτηκε να επαναφέρει πλήρως τη λειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον έχει λάβει από την Τεχεράνη ένα σχέδιο ειρήνης δέκα σημείων, το οποίο, όπως δήλωσε, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία.