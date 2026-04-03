Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 εκτινάχθηκε η τιμή spot του πετρελαίου Brent, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα για τη σοβαρότητα της ενεργειακής αναταραχής που προκαλεί το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με στοιχεία της S&P Global, που επικαλείται το CNBC, η τιμή για φυσικά φορτία Brent που πρόκειται να παραδοθούν άμεσα εκτοξεύθηκε στα 141,36 δολάρια το βαρέλι, επίπεδο που αντικατοπτρίζει την έντονη πίεση στην πραγματική αγορά πετρελαίου.

Η τιμή spot αφορά φορτία που θα παραδοθούν μέσα στις επόμενες 10 έως 30 ημέρες και θεωρείται από τους αναλυτές ο πιο «καθαρός» δείκτης της τρέχουσας ζήτησης και προσφοράς. Η εκρηκτική της άνοδος αποτυπώνει τη στενότητα στην προσφορά, καθώς η διακοπή της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ενέργειας.

Η εκτίναξη των spot τιμών, σε συνδυασμό με την απόκλιση από τα futures, εντείνει τις ανησυχίες ότι η αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας

Ενδεικτική της στρέβλωσης που επικρατεί είναι και η απόκλιση με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης. Η spot τιμή βρέθηκε κατά 32,33 δολάρια υψηλότερα από το Brent Ιουνίου, το οποίο έκλεισε στα 109,03 δολάρια.

Η αυταπάτη της ηρεμίας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά παραγώγων ενδέχεται να δίνει μια παραπλανητική εικόνα. Η Amrita Sen, ιδρύτρια της Energy Aspects, δήλωσε στο CNBC ότι τα futures «δημιουργούν σχεδόν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας», την ώρα που η πραγματική αγορά δείχνει σαφή σημάδια έντονης πίεσης.

«Οι αγορές καλύπτουν τη βαθιά στενότητα που ήδη καταγράφεται στην πραγματική οικονομία», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι η τιμή του ντίζελ στην Ευρώπη έχει εκτοξευθεί κοντά στα 200 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο επικεφαλής της Chevron, Mike Wirth, είχε προειδοποιήσει ότι οι τιμές των futures δεν αντανακλούν πλήρως το μέγεθος της διαταραχής στην προσφορά. Όπως τόνισε, η αγορά λειτουργεί με «περιορισμένη πληροφόρηση» και βασίζεται περισσότερο σε εκτιμήσεις παρά στα πραγματικά δεδομένα.

«Οι επιπτώσεις από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι ήδη ορατές σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκτίναξη των spot τιμών, σε συνδυασμό με την απόκλιση από τα futures, εντείνει τις ανησυχίες ότι η αγορά πετρελαίου εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, με τις πραγματικές πιέσεις στην προσφορά να γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς.

