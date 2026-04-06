Σε επαγρύπνηση βρίσκονται και οι ελληνικές αρχές και φυσικά και τα διυλιστήρια για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με πετρέλαιο κίνησης.

Η διάρκεια και η ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πλήττουν τις αγορές ενέργειας και πυροδοτούν ελλείψεις σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως στο πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα.

Το πρόβλημα με το πετρέλαιο κίνησης

Η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Είναι εισαγωγική στα πετρελαιοειδή και την ίδια στιγμή το γεγονός πώς τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά για τη διακίνηση των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου προκαλούν ασφυκτικές στη διεθνή αγορά.

Τα κράτη της Ασίας, τα οποία είναι οι κυριότεροι αγοραστές του πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έχουν στραφεί σε άλλους προμηθευτές. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από εκείνους που έχουν και οι χώρες της Ευρώπης με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι αυξημένη σε σχέση με τις προσφερόμενες ποσότητες.

Ήδη ο IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) έχει προειδοποιήσει για την επάρκεια στην αγορά πετρελαίου προειδοποιώντας πώς για τον Απρίλιο δεν υπάρχει κανένα νέο φορτίο που να διακινείται. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν λείψει από τη διεθνή αγορά 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ποσότητες πολύ περισσότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόσφατα και ο Νταν Γιόργκενσεν Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας μίλησε για μία παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με επιπτώσεις στις τιμές, ενώ δεν απέκλεισε και την επιβολή δελτίου στην κατανάλωση καυσίμων.

Η κατάσταση με το πετρέλαιο κίνησης στην ελληνική αγορά

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναμένεται εντός της εβδομάδας, πιθανότατα τη Μεγάλη Τετάρτη, να συγκαλέσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης: Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, ΔΕΣΦΑ και ΑΔΜΗΕ αλλά και στελέχη των δύο διυλιστηρίων HELLENiQ ENERGY και Motor Oil αναμένεται να εξετάσουν στη συνάντηση υπό τον υπουργό συνολικά την κατάσταση στην αγορά ενέργειας και σε δεύτερη φάση και στο μέτωπο των καυσίμων και ιδίως του πετρελαίου κίνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα διυλιστήρια φέρονται να έχουν εξασφαλίσει ικανά αποθέματα σε καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά καύσιμα μέχρι και τον Μάιο.

Η κατανάλωση σε πετρέλαιο κίνησης και τα διυλιστήρια

Στην Ελλάδα η εγχώρια κατανάλωση σε ντίζελ για αυτοκίνητα ανήλθε για το 2025 σε 2,95 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, για αεροπορικά καύσιμα ήταν στα 1,7 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ το πετρέλαιο για τη ναυτιλία ήταν στα 2,8 εκατ. μετρικούς τόνους και για το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στους 881.000 μετρικούς τόνους. Η συνολική κατανάλωση πετρελαίου σε σχέση με της βενζίνης είναι κατά σημαντικά υψηλότερη, η οποία το 2025 έκλεισε στους 2,2 εκατ. τόνους.

Ο μεγάλος προβληματισμός στην αγορά και το αρμόδιο υπουργείο είναι κατά πόσο η συνέχεια και η ένταση του πολέμου και η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά θα επηρεάσουν τη ζήτηση σε πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα.

Οι θερινοί μήνες πλησιάζουν οπότε και παραδοσιακά η ζήτηση στα συγκεκριμένα καύσιμα αυξάνεται και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο.

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν πλήξει την επάρκεια στις διεθνείς αγορές, ενώ και η ασφάλεια εφοδιασμού από τις χώρες του Κόλπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Τα δύο διυλιστήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα αντικατέστησαν πλήρως τις ποσότητες πετρελαίου που προμηθεύονταν από το Ιράκ έχοντας στραφεί σε πηγές όπως της Λιβύης και της Νορβηγίας.

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης στην ελληνική αγορά κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε πρόσφατα την επιδότηση με 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο της τιμής στην αντλία.

Το αποτέλεσμα είναι το ντίζελ στα βενζινάδικα να πωλείται με τιμές πλησίον των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση τρέχει σε πρώτη φάση για τον Απρίλιο και θεωρείται σχεδόν βέβαια η επέκταση της και για τον Μάιο.

Πηγή: OT.GR