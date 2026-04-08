Με μια εύθραυστη εκεχειρία στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν να διανύει τις πρώτες κρίσιμες ώρες της και ενόψει της πρώτης διερευνητικής συνάντησης των αντίπαλων μερών, την Παρασκευή, στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία η άγνωστη ιστορία της απόφασης που πριν από σχεδόν ενάμιση μήνα άλλαξε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Σε μια σειρά απόρρητων συναντήσεων στο Situation Room, ο Ντόναλντ Τραμπ ζύγισε το ένστικτό του απέναντι στις έντονες επιφυλάξεις του αντιπροέδρου του και τις απαισιόδοξες εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών.

Το μαύρο SUV που μετέφερε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου έφτασε στον Λευκό Οίκο, λίγο πριν από τις 11 π.μ., στις 11 Φεβρουαρίου. Ο ισραηλινός ηγέτης, ο οποίος πίεζε επί μήνες τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμφωνήσουν σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση κατά του Ιράν, οδηγήθηκε στο εσωτερικό χωρίς τελετουργίες, μακριά από τα βλέμματα των δημοσιογράφων. Ήταν έτοιμος για μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της μακράς καριέρας του.

Η μυστική παρουσίαση στο Situation Room

Παρά το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος σπάνια χρησιμοποιεί το Situation Room για δια ζώσης συναντήσεις με ξένους ηγέτες, ο Νετανιάχου κατέβηκε εκεί για μια άκρως απόρρητη παρουσίαση. Ο Τραμπ δεν κάθισε στη συνηθισμένη του θέση, στην κεφαλή του τραπεζιού, αλλά στο πλάι, κοιτάζοντας τις μεγάλες οθόνες. Απέναντί του, ο Νετανιάχου και, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο διευθυντής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, μαζί με ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχους.

Η ομάδα των συμβούλων του Τραμπ ήταν περιορισμένη, για να αποφευχθούν οι διαρροές: η Σούζι Γουάιλς (προσωπάρχης), ο Μάρκο Ρούμπιο (ΥΠΕΞ), ο Πιτ Χέγκσεθ (ΥΠΑΜ) και ο Τζον Ράτκλιφ (CIA). Ο Αντιπρόεδρος JD Vance απουσίαζε στο Αζερμπαϊτζάν, ανίκανος να επιστρέψει εγκαίρως, λόγω της ξαφνικής σύγκλησης της σύσκεψης.

Το «Σχέδιο Νετανιάχου»: Ανατροπή Καθεστώτος σε 60 Λεπτά

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν είναι «ώριμο» για αλλαγή καθεστώτος. Οι Ισραηλινοί έδειξαν στον Τραμπ ένα βίντεο με πιθανούς νέους ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του εξόριστου Ρεζά Παχλαβί. Υποσχέθηκαν μια γρήγορη νίκη:

Καταστροφή του βαλλιστικού προγράμματος σε λίγες εβδομάδες.

Εξέγερση των πολιτών στο εσωτερικό, με τη βοήθεια της Μοσάντ.

Χερσαία εισβολή Κούρδων μαχητών από τα σύνορα με το Ιράκ.

«Μου ακούγεται καλό», απάντησε ο Τραμπ, δίνοντας το πρώτο ουσιαστικό «πράσινο φως».

Η αντεπίθεση των Μυστικών Υπηρεσιών: «Αυτά είναι ανοησίες»

Την επόμενη μέρα, 12 Φεβρουαρίου, οι αμερικανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν χωρίς τους Ισραηλινούς. Η εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών ήταν καταπέλτης. Ενώ ο φόνος του Αγιατολάχ και η αποδυνάμωση του στρατού θεωρούνταν εφικτά, τα σενάρια περί λαϊκής εξέγερσης και αλλαγής καθεστώτος χαρακτηρίστηκαν μη ρεαλιστικά.

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, χρησιμοποίησε τη λέξη «κωμικοτραγικά» (farcical) για να περιγράψει τα σενάρια του Νετανιάχου, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν ακόμα πιο ωμός: «Με άλλα λόγια, είναι βλακείες (bullshit)». Ο Στρατηγός Κέιν προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι Ισραηλινοί παραδοσιακά «υπερπουλάνε» τα σχέδιά τους επειδή χρειάζονται την αμερικανική στήριξη.

Οι εσωτερικές συγκρούσεις: Vance εναντίον Hawks

Ο JD Vance αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο εχθρό του πολέμου εντός του στενού κύκλου. Προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ένας πόλεμος με το Ιράν:

Θα αποτελούσε «τεράστια σπατάλη πόρων».

Θα πρόδιδε την υπόσχεση προς τους ψηφοφόρους για «όχι άλλους πολέμους».

Θα οδηγούσε σε εκτόξευση της τιμής της βενζίνης λόγω των Στενών του Ορμούζ.

Στον αντίποδα, ο Πιτ Χέγκσεθ πίεζε για άμεση δράση, ενώ ο Μάρκο Ρούμπιο, αν και αμφίθυμος, επέλεξε να μην έρθει σε ρήξη με τον πρόεδρο.

Το τελικό τελεσίγραφο και η εντολή «Epic Fury»

Στις 26 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τελική σύσκεψη. Ο Τραμπ, παρά τις προειδοποιήσεις για την εξάντληση των αποθεμάτων πυρομαχικών (λόγω Ουκρανίας και Ισραήλ), παρέμεινε προσηλωμένος στο ένστικτό του. Η άρνηση του Ιράν σε μια τελευταία διπλωματική προσπάθεια στη Γενεύη, σφράγισε τη μοίρα των εξελίξεων.

«Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε», είπε ο Τραμπ. «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το Ιράν δε θα αποκτήσει πυρηνικά και δεν θα εκτοξεύει πυραύλους στην περιοχή».

Την επόμενη μέρα, από το Air Force One, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε το μήνυμα που θα άλλαζε την ιστορία: «Η επιχείρηση ”Epic Fury” εγκρίθηκε. Καμία ακύρωση. Καλή τύχη».

* Το κείμενο βασίζεται σε ρεπορτάζ για το επερχόμενο βιβλίο «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» των δημοσιογράφων των «The Times», Jonathan Swan and Maggie Haberman, που καλύπτουν το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου