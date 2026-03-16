Μετά από πέντε χρόνια διακυβέρνησης, βασισμένης στο ένστικτο, τον αυτοσχεδιασμό και την τακτική της «μέγιστης πίεσης», ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται ενώπιον του πρώτου πραγματικού γεωπολιτικού αδιεξόδου. Ο πόλεμος με το Ιράν, που διανύει πλέον την τρίτη εβδομάδα του, αποδεικνύεται μια εξίσωση που δε λύνεται με τους όρους του real estate ή των εμπορικών δασμών. Η Ουάσινγκτον καλείται πλέον να διαχειριστεί το χάσμα ανάμεσα στην αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή και την απουσία ενός βιώσιμου διπλωματικού τέλους.

Η Σύγκρουση ενστίκτου και πραγματικότητας

Σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιογράφων Jim VandeHei και Mike Allen στο Axios, ο Πρόεδρος Τραμπ κινδυνεύει να εγκλωβιστεί ανάμεσα στις παρορμητικές του αποφάσεις και τη σκληρή νομοτέλεια του πολέμου. Ενώ οι δασμοί μπορούν να επιβληθούν και να ανακληθούν μονομερώς με μια υπογραφή, το αποτέλεσμα μιας πολεμικής σύρραξης δεν ελέγχεται από μόνο έναν παίκτη. Η Τεχεράνη, παρά τα συντριπτικά πλήγματα, διατηρεί τον δικό της λόγο στις εξελίξεις.

Το δόγμα «Epic Fury» και η διάψευση των προσδοκιών

Παρά τις δηλώσεις της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου, Άννα Κέλι, περί «μηνών εξαντλητικού σχεδιασμού», πίσω από την επιχείρηση «Epic Fury», η πραγματικότητα στο πεδίο δείχνει μια διαφορετική εικόνα.

Η κυβέρνηση προσδοκούσε μια κεραυνοβόλα επιχείρηση 4-6 εβδομάδων. Η Πρόβλεψη: Διπλωματικές πηγές από την Ουάσινγκτον και συμμαχικές πρωτεύουσες προειδοποιούν πλέον για μια κρίση που θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τον Σεπτέμβριο, ακόμα και αν η ένταση των συγκρούσεων μειωθεί.

Η Γεωπολιτική Σκακιέρα: Ισραήλ vs. Ιράν

Η ανάλυση των προθέσεων των περιφερειακών δυνάμεων αποκαλύπτει το βάθος του προβλήματος:

Η Στρατηγική του Ισραήλ: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την αποδεδειγμένη ικανότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις του Τραμπ, πιέζει για ολοκληρωτική καταστροφή των ιρανικών υποδομών και αλλαγή καθεστώτος, την ώρα που το Ισραήλ ζυγίζει μια πιθανή εισβολή στον Λίβανο.

: Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με την αποδεδειγμένη ικανότητα να επηρεάζει τις αποφάσεις του Τραμπ, πιέζει για ολοκληρωτική καταστροφή των ιρανικών υποδομών και αλλαγή καθεστώτος, την ώρα που το Ισραήλ ζυγίζει μια πιθανή εισβολή στον Λίβανο. Η Επιβίωση της Τεχεράνης: Το Ιράν στοχεύει στην επίδειξη ισχύος μέσω ασύμμετρων πληγμάτων (όπως οι νάρκες στα Στενά του Ορμούζ), επιδιώκοντας να καταστήσει το κόστος της αμερικανικής εμπλοκής δυσβάσταχτο.

«Buyer’s Remorse»: Οι Τριγμοί στο Εσωτερικό της Κυβέρνησης

Το κλίμα στο στενό περιβάλλον του Τραμπ περιγράφεται από τη φράση «μεταμέλεια του αγοραστή». Πηγές αναφέρουν ότι ο Πρόεδρος πήρε την τελική απόφαση, παρακάμπτοντας τις επιφυλάξεις κορυφαίων αξιωματούχων, επηρεασμένος από τις εύκολες στρατιωτικές επιτυχίες του πρόσφατου παρελθόντος (Βενεζουέλα).

«Υπερεκτίμησε την ικανότητά του να ρίξει το καθεστώς, χωρίς την αποστολή χερσαίων δυνάμεων», αναφέρει πηγή προσκείμενη στον Λευκό Οίκο.

Πότε μια Νίκη είναι Πραγματική;

Στρατιωτικά, οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σχεδόν τα πάντα: το ιρανικό ναυτικό είναι ανύπαρκτο, η αεράμυνα έχει εξουδετερωθεί και η ηγεσία των Φρουρών της Επανάστασης έχει εξοντωθεί. Ωστόσο, στην πολιτική σκακιέρα, το Ιράν κερδίζει όσο παραμένει «ζωντανό».

Χωρίς σαφείς διαύλους επικοινωνίας για μια μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ κινδυνεύει να παραμείνει δέσμιος μιας σύγκρουσης χωρίς ορατό τέλος, όπου ο «νικητής» θα κριθεί από την αντοχή στην οικονομική και γεωπολιτική φθορά.