Κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες υπό τον όρο του άμεσου ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, ανακοίνωσε απόψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγη ώρα πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο με το οποίο απειλούσε να καταστρέψει ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται για μια αμφίπλευρη συμφωνία, υπογράμμισε ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ισραήλ, αποφασίζει μόνο του για τα επόμενα βήματα.

Μεταδίδοντας την είδηση ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για υποχώρηση των Αμερικανών.

Διεθνείς αναλυτές θεωρούν ότι είναι μάλλον απίθανο να συνεχίσει το Ισραήλ να πλήττει το Ιράν χωρίς τις ΗΠΑ.

Πηγή του Λευκού Οίκου δήλωσε στο CNN ότι το Ισραήλ αποτελεί μέρος της συμφωνίας, πληροφορία την οποία μεταδίδουν και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης χωρίς να παραθέτουν σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα μεσολάβησης της κυβέρνησης του Πακιστάν, ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν υπερκαλύψει όλους τους στρατιωτικούς στόχους.

«Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγμάτευση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σημειώνοντας ότι στις επόμενες δυο εβδομάδες θα ολοκληρωθεί η συμφωνία για μακροπρόθεσμη ειρήνη με το Ιράν και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία είναι το πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, υπογράμμισε ο Τραμπ.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν με δήλωσή του ανακοίνωσε ότι «αν σταματήσουν οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, τότε και ο ιρανικός στρατός θα σταματήσει τις επιχειρήσεις του». Πρόσθεσε δε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στη ναυσιπλοΐα, υπό την επίβλεψη των Φρουρών της Επανάστασης, και στο πλαίσιο των τεχνικών περιορισμών.

Η απόφαση αυτή ανοίγει ένα παράθυρο ειρήνης, με την τελική έκβαση των συνομιλιών να παραμένει αβέβαιη και την περιοχή να παραμένει σε διαρκή επιφυλακή.

Η τιμή του πετρελαίου μειώθηκε κατά 18% μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναστείλει τους βομβαρδισμούς του Ιράν για δύο εβδομάδες.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο υποχώρησε περίπου στα 92 δολάρια ανά βαρέλι, αφού νωρίτερα την Τρίτη είχε φτάσει και τα 117 δολάρια.