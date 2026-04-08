Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων νοσηλεύεται 19χρονος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα.

Ο νεαρός φοιτητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού προηγουμένως είχε παρουσιάσει συμπτώματα μηνιγγίτιδας.

Ο φοιτητής του τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ. έφτασε το Σαββατοκύριακο στα Τρίκαλα για να περάσει τις διακοπές του Πάσχα με την οικογένειά του. Η υγεία του επιδεινώθηκε, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων όπου οι γιατροί διέγνωσαν μηνιγγίτιδα κι έτσι κρίθηκε η νοσηλεία του σε Μ.Ε.Θ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, πρόκειται για βακτηριακή μηνιγγίτιδα, ενώ η κλινική εικόνα του 19χρονου (με καταγωγή από την Καλαμπάκα) είναι καλή. Αύριο μάλιστα οι γιατροί θα επιχειρήσουν να τον αποδιασωληνώσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει ήδη ιχνηλατηθεί το περιβάλλον του νεαρού φοιτητή, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ, ενώ έχουν ήδη ενημερωθεί οι επαφές και οι συμφοιτητές του.

Με έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συνιστά τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης σε όσους ήρθαν σε στενή επαφή με το περιστατικό, ενώ οι φοιτητές, που μαζί με τον 19χρονο παρακολούθησαν την περασμένη εβδομάδα εργαστήρια, ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν με τον γενικό γιατρό τους προκειμένου να λάβουν οδηγίες.