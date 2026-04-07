Στην ανάγκη ουσιαστικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, αλλά και στη σημασία της αποφυγής «τσουβαλιάσματος» των βουλευτών που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στάθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι το φαινόμενο του ρουσφετιού δεν μπορεί να εξαλειφθεί με μία εξαγγελία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η καταπολέμηση των παράνομων παρεμβάσεων περνά μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές. «Το να ζητάει ένας βουλευτής να μεταφέρει ένα δίκαιο αίτημα πολίτη δεν είναι καταδικαστέο. Άλλο αυτό και άλλο το παράνομο αίτημα που οδηγεί σε παρανομία», τόνισε.

Ως βασικά εργαλεία περιορισμού τέτοιων πρακτικών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέδειξε την ψηφιοποίηση του κράτους, τη λειτουργία της ΑΑΔΕ ως πρότυπο αδιάβλητης διοίκησης, καθώς και τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ίδια αρχή, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «δεν υπάρχει περιθώριο παρέμβασης». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε μέτρα όπως η αύξηση των ΜΕΘ και η ψηφιακή διαχείριση κλήσεων, που περιορίζουν δραστικά τις δυνατότητες προσωπικών εξυπηρετήσεων.

Οι δυο παράλληλες αλήθειες

Σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης μίλησε για δύο παράλληλες «αλήθειες»: από τη μία, την ανάγκη να μην στοχοποιούνται βουλευτές πριν εξεταστούν τα πραγματικά δεδομένα και, από την άλλη, τη διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια απέναντι σε πρακτικές που θυμίζουν παλαιότερα πολιτικά μοντέλα. «Κανείς δεν είναι ένοχος ή αθώος με βάση την πολιτική ή δημοσιογραφική κρίση. Το τεκμήριο αθωότητας πρέπει να γίνεται σεβαστό», υπογράμμισε.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι η κοινωνία ζητά «θάρρος και ουσιαστικές αλλαγές», επισημαίνοντας ότι πολλοί πολίτες νιώθουν πως δεν έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες σε σχέση με όσους διαθέτουν «μέσο».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, δεδομένου ότι πρόκειται κυρίως για πλημμελήματα με συγκεκριμένα χρονικά όρια παραγραφής. «Η Δικαιοσύνη πρέπει να κινηθεί αποτελεσματικά, ώστε ο κόσμος να πάρει καθαρές απαντήσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η εκτελεστική εξουσία οφείλει να μην παρεμβαίνει στο έργο της.

Παράλληλα, εξέφρασε προβληματισμό για τις διαρροές στοιχείων πριν ακόμη οι δικογραφίες φτάσουν στη Βουλή, σημειώνοντας ότι το φαινόμενο αυτό δημιουργεί σύγχυση και στρεβλή εικόνα στην κοινή γνώμη.

«Ανοιχτή συζήτηση» το ασυμβίβαστο

Σε ό,τι αφορά τις πολιτικές πρωτοβουλίες, χαρακτήρισε ως «ανοιχτή συζήτηση» την πρόταση για ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας, διευκρινίζοντας ότι δεν πρόκειται για ειλημμένη απόφαση, αλλά για θέμα που θα τεθεί στον ευρύτερο διάλογο, ενόψει και της συνταγματικής αναθεώρησης.

Τέλος, υπογράμμισε τη σημασία του σταυρού προτίμησης ως βασικού στοιχείου της δημοκρατικής νομιμοποίησης, εκφράζοντας επιφυλάξεις απέναντι σε σενάρια κατάργησής του, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εσωκομματικών πρωτοβουλιών για ζητήματα όπως το όριο θητειών.