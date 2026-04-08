Η κατάπαυση πυρός που επετεύχθη τελευταία στιγμή – άραγε η μεταφορά των πυραύλων JASSM-ER από την Ασία στην Μέση Ανατολή ήταν ένα επικοινωνιακό τρικ; Οι ΗΠΑ έχουν πολιτική να μην τα ανακοινώνουν αυτά – μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι ένα θετικό βήμα κατά πολλούς.

Βασικά για το Ιράν.

Και για όσους δεν σκοτώθηκαν χθες, δικαίως ή αδίκως, διότι δυστυχώς θα είχαμε και αμάχους στα θύματα. Και ήδη έχουμε τόσο καιρό

Βραχυπρόθεσμα μάλλον δεν θα καλυτερεύσει αλλά μάλλον θα δυσχεράνει την κατάσταση η εκεχειρία.

Πρώτον το Ιράν κερδίζει χρόνο.

Χρόνο να ξεφορτωθούν (από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ) τον Πεζεσκιάν οι Φρουροί της Επανάστασης, χρόνο να εδραιωθεί η κυριαρχία τους, χρόνο να αναπληρώσει η χώρα στρατιωτικές απώλειες.

Προχθές ήδη 5 πλοία από την Κίνα παρέδωσαν προωθητικό υλικό για πυραύλους.

Δεύτερον, οι ΗΠΑ τι κέρδισαν ακριβώς; Την αντικατάσταση ενός θεοκρατικού καθεστώτος με τα στοιχεία αυτού (Φρουροί) που το έκαναν αδίστακτο και τα οποία δεν έχουν φετβά ή άλλες ενοχές για την χρήση πυρηνικού όπλου.

Υπάρχει κάποιος σοβαρός άνθρωπος που πιστεύει ότι στο σχέδιο 10 σημείων που έδωσε το Ιράν και αναφέρεται πως θα κρατήσει το πλουτώνιο, θα κάνει πίσω σε αυτό και θα πει “θα το παραδώσουμε, εντάξει”. Το μόνο πραγματικά μακροπρόθεσμο όπλο αποτροπής τους.

Ως συνήθως η ενδελεχής ανάλυση των επιπτώσεων για το μετά είναι ξένη έννοια για τους επιτελείς των ΗΠΑ, πόσο μάλλον όταν ένας πεζικάριος ταγματάρχης (που σημαίνει πως δεν έχει περάσει από την ανώτατη σχολή πολέμου) είναι υπουργός Άμυνας.

Ένας άνθρωπος με θεατρινισμούς και μεγαλοστομίες και χρήση πούδρας στην μύτη πριν τα βίντεο γιατί “πρέπει να δείχνεις νούμερο ένα” (βλ. ρεπορτάζ NYT πριν την συνάντηση του με τον διευθυντή του Ζελένκι πριν ένα χρόνο).

Τρίτον, το Ισραήλ. Πολλοί λένε πως χωρίς τις ΗΠΑ θα σταματήσει.

Ας επιτραπεί να διατηρηθούν επιφυλάξεις.

Και για τις επιχειρήσεις στον Λίβανο και για αυτές στο Ιράν. Το Ισραήλ και ο Νετανιάχου δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν όταν αφορά την προστασία του μικρού τους κράτους.

Δημόσια ανακοίνωσαν πως επικροτούν την εκεχειρία – και σημείωσαν ότι δεν αφορά τον Λίβανο, κατά την γνώμη τους.

Αλλά το Ισραήλ σπάνια δρα και επικοινωνεί προς τον κόσμο τις προθέσεις του δημόσια όσον αφορά τα σημαντικά ζητήματα.

Τέταρτον, είναι πολύ πιθανό αν όχι σίγουρο το Ιράν να επανέλθει δριμύτερο – και με διάλειμμα 10 εβδομάδων ενδιάμεσα.

Μετά τι θα κάνουν οι ΗΠΑ;

Αυτή δεν είναι εικόνα υπερδύναμης.

Οι ΗΠΑ έπρεπε χθες είτε να τελείωναν την δουλειά δια παντός είτε να ανακοίνωναν μόνιμη παύση των εχθροπραξιών. Η εκεχειρία – για όποιον διαβάζει ιστορία – μόνο τον αμυνόμενο βολεύει.

Τουλάχιστον το Ισραήλ δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία σε κείμενα που δεν έχουν την υπογραφή του.

Εκτίμηση – και μόνο εκτίμηση – να αναμένετε δεύτερο γύρο προσεχώς. Με τις ΗΠΑ σε δυσχερέστερη θέση.