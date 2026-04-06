Οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II έγιναν σήμερα οι άνθρωποι που κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης από τη Γη, διανύοντας περισσότερα από 400.171 χιλιόμετρα στο διάστημα, ανακοίνωσε η NASA.

Σε ένα ιστορικό ταξίδι πέρα από τα όρια που έχει φτάσει μέχρι σήμερα ο άνθρωπος, η αποστολή Artemis II της NASA πλησιάζει τη Σελήνη, καταρρίπτοντας ρεκόρ απόστασης και προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες από το διάστημα. Οι τέσσερις αστροναύτες, ταξιδεύοντας με το διαστημόπλοιο Orion, εισέρχονται σε μια κρίσιμη φάση της αποστολής, που περιλαμβάνει πτήση γύρω από τη Σελήνη και εξερεύνηση ακόμη και της αθέατης πλευράς της.

New record🥇 The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970. Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

«Εισήλθαμε στην σφαίρα επιρροής της Σελήνης πριν από περίπου μία ώρα. Και όπως είναι αναμενόμενο, τώρα πλησιάζουμε στη Σελήνη αντί να απομακρυνόμαστε από τη Γη. Είναι ένα καταπληκτικό ορόσημο».

Οι εικόνες που στέλνουν οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής, καθώς το Orion περνά στην σφαίρα επιρροής της Σελήνης, μαγεύουν.

Λιγότερο από μία ώρα πριν ξεκινήσει η πτήση γύρω από τη Σελήνη και οι εντατικές σεληνιακές παρατηρήσεις, οι τέσσερις αστροναύτες ξεπέρασαν το ρεκόρ απόστασης των 248.655 μιλίων (400.171 χιλιομέτρων) που είχε καταρρίψει το Apollo 13 τον Απρίλιο του 1970.

Συνέχισαν να προχωρούν, απομακρυνόμενοι όλο και περισσότερο από τη Γη. Πριν τελειώσει η αποστολή, το Κέντρο Ελέγχου περίμενε ότι η Artemis II θα ξεπεράσει το παλιό ρεκόρ κατά περισσότερο από 4.100 μίλια (6.600 χιλιόμετρα).

Οι αστροναύτες ξύπνησαν με τη φωνή του κυβερνήτη του «Apollo 13», Τζιμ Λόβελ, ο οποίος ηχογράφησε το μήνυμα μόλις δύο μήνες πριν από το θάνατό του τον περασμένο Αύγουστο. «Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά», είπε ο Λόβελ, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στην αποστολή «Apollo 8», την πρώτη επίσκεψη της ανθρωπότητας στη Σελήνη. «Είναι μια ιστορική μέρα και ξέρω πόσο απασχολημένοι θα είστε, αλλά μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».

Πήραν μαζί τους το μεταξωτό έμβλημα του Apollo 8 που συνόδευσε τον Λόβελ στη Σελήνη και το έδειξαν καθώς πλησίαζε η κρίσιμη πτήση. «Είναι πραγματική τιμή να το έχουμε μαζί μας», είπε ο κυβερνήτης Ριντ Γουίσμαν. «Ας περάσουμε μια υπέροχη μέρα».

Η αποστολή Artemis II χρησιμοποιεί τον ίδιο ελιγμό που χρησιμοποίησε το Apollo 13 μετά την έκρηξη της δεξαμενής οξυγόνου που σβήσε κάθε ελπίδα για προσγείωση στη Σελήνη.

Γνωστή ως τροχιά ελεύθερης επιστροφής από τη Σελήνη, αυτή η διαδρομή χωρίς στάση για προσελήνωση εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης, μειώνοντας την ανάγκη για καύσιμα. Είναι ένα ουράνιο οκτάρι που θα βάλει τους αστροναύτες σε πορεία προς την πατρίδα, μόλις βγουν από πίσω από τη Σελήνη το βράδυ της Δευτέρας (06/04).

Ο Wiseman, ο πιλότος Victor Glover, η Christina Koch και ο Καναδός Jeremy Hansen ήταν σε τροχιά ώστε να περάσουν σε απόσταση μόλις 4.070 μιλίων (6.550 χιλιομέτρων) από τη Σελήνη, καθώς η κάψουλα «Orion» θα περάσει με μεγάλη ταχύτητα δίπλα της, θα κάνει αναστροφή και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί πίσω προς τη Γη. Θα χρειαστούν τέσσερις ημέρες για να επιστρέψουν, με την προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό να ολοκληρώνει την δοκιμαστική πτήση τους την Παρασκευή (10/04).

Το επόμενο σημαντικό ορόσημο θα είναι το ταξίδι τους προς την αθέατη πλευρά της Σελήνης απόψε τη νύχτα. Θα δουν την πλευρά της που δεν φαίνεται ποτέ από την Γη, εκεί όπου αναμένεται να εισχωρήσουν βαθύτερα στο διάστημα από οποιονδήποτε άνθρωπο μέχρι σήμερα.

«Κατά τη διάρκεια της τροχιάς γύρω από τη Σελήνη, οι αστροναύτες θα δουλεύουν εναλλάξ σε ζευγάρια που θα αλλάζουν κάθε ώρα για να τραβούν φωτογραφίες και να συλλέγουν επιστημονικά στοιχεία. Οι αστροναύτες θα απαθανατίσουν εικόνες με κρατήρες και ροή λάβας. Μέρη που δεν έχει δει κανείς με γυμνό μάτι», μεταδίδει το ABC.

Με μία γραφική απεικόνιση, η NASA παρουσιάζει ακριβώς αυτό που θα δουν οι αστροναύτες περνώντας στην αθέατη πλευρά της Σελήνης. Ο δορυφόρος της Γης χάνεται στο σκοτάδι καθώς το διαστημόπλοιο κάνει τον γύρο του για να εμφανιστεί ξανά καθώς το Orion θα απομακρύνεται για να επιστρέψει στη Γη.

40 λεπτά σιωπής

Η αποστολή όμως θα περάσει και ένα διάστημα απομόνωσης, καθώς θα χαθεί η συνεχής σύνδεση με τον έλεγχο της αποστολής στο Χιούστον του Τέξας.

Καθώς το διαστημόπλοιο θα περνά πίσω από τη Σελήνη περίπου στις 02:47 (ώρα Ελλάδος) την Τρίτη τα ξημερώματα, τα ραδιοσήματα και τα σήματα λέιζερ που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ του διαστημικού σκάφους και της Γης θα μπλοκαριστούν από την ίδια τη Σελήνη.

Για περίπου 40 λεπτά, οι τέσσερις αστροναύτες θα είναι μόνοι, χωρίς επικοινωνία, ταξιδεύοντας μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος.

Πίσω στη Γη, η διακοπή της επικοινωνίας θα είναι μια τεταμένη περίοδος για όσους έχουν την ευθύνη να διατηρούν την επαφή με το διαστημόπλοιο.

Στον επίγειο σταθμό Γκουνχίλι, στα νοτιοδυτικά της Αγγλίας, μια τεράστια κεραία συλλέγει σήματα από το διαστημικό σκάφος, εντοπίζοντας προσεκτικά τη θέση του καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και μεταδίδοντας αυτές τις πληροφορίες στα κεντρικά γραφεία της NASA.

Ο Ματ Κόσμπι, επικεφαλής τεχνολογίας του σταθμού δήλωσε στο BBC: «Είναι η πρώτη φορά που παρακολουθούμε ένα διαστημόπλοιο με ανθρώπους πάνω του. Θα νιώσουμε λίγο νευρικοί καθώς θα βρίσκεται πίσω από τη Σελήνη, και μετά θα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι όταν το ξαναδούμε, επειδή ξέρουμε ότι είναι όλοι ασφαλείς».

Η ελπίδα όμως είναι ότι αυτές οι απώλειες στις επικοινωνίες σύντομα θα μπορούν να γίνουν παρελθόν. Ο Κόσμπι λέει ότι αυτό θα είναι απαραίτητο καθώς η NASA – και άλλες διαστημικές υπηρεσίες – θα αρχίσουν να χτίζουν μια βάση στη Σελήνη και να εντείνουν την περαιτέρω εξερεύνηση. «Για μια βιώσιμη παρουσία στη Σελήνη, χρειαζόμαστε πλήρη επικοινωνία όλο το 24ωρο, ακόμη και στην απέναντι πλευρά», είπε.

Η… καθημερινότητα στο διαστημόπλοιο

Το ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες επικεντρώνεται γύρω από τον Βίκτορ Γκλόβερ μετά τις εικόνες που έφτασαν στη Γη από τον πιλότο του Artemis να πλένεται στο διάστημα.

Στη ζωντανή μετάδοση από το εσωτερικό του διαστημοπλοίου Orion, ο 49χρονος Αμερικανός πλύθηκε με μία «πετσέτα υγιεινής», με αρκετούς από όσους παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό το ταξίδι στο φεγγάρι να εντυπωσιάζονται από την εμφάνισή του.

Η NASA διέκοψε τη μετάδοση όταν το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον αντιλήφθηκε ότι έδειχνε περισσότερα από όσα έπρεπε.