Σε τροχιά γύρω από την «αθέατη πλευρά» της Σελήνης αναμένεται να βρεθεί σήμερα Δευτέρα το πλήρωμα της αποστολής Artemis II, γράφοντας το επόμενο κεφάλαιο στην ιστορία της ανθρωπότητας, στην εξερεύνηση του διαστήματος. Οι τρεις αμερικανοί και ο ένας καναδός αστροναύτης προετοιμάζονται να σπάσουν το ρεκόρ της μέγιστης απόστασης από τη Γη, την ώρα που ο πλανήτης αναμένει τη θεαματική ολική έκλειψη ηλίου.

Successful outbound trajectory burn! This means that the Orion spacecraft fired its thrusters to further fine-tune the astronauts’ path to the Moon. Coverage of the lunar flyby tomorrow begins at 1pm ET (1700 UTC). https://t.co/uC5tOnQeA1 pic.twitter.com/3yeGmXUomP — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

«Η Γη φαίνεται πια αρκετά μικρή και η Σελήνη σίγουρα μεγαλώνει», ανέφερε ο πιλότος Victor Glover, μετά την κρίσιμη πυροδότηση των κινητήρων, που έβγαλε το σκάφος Orion από την τροχιά της Γης.

Το «Γκραν Κάνυον» της Σελήνης και το ρεκόρ απόστασης

Το πλήρωμα, που αποτελείται από τους Wiseman, Glover, Koch και Hansen, είναι το πρώτο που πλησιάζει τη Σελήνη μετά από μισό αιώνα και τη λήξη του προγράμματος Apollo, το 1972. Ήδη, η NASA έδωσε στη δημοσιότητα μια μοναδική φωτογραφία από τη Λεκάνη Orientale, το αποκαλούμενο «Γκραν Κάνυον» της Σελήνης, που μοιάζει με στόχο σκοποβολής.

As the @NASAArtemis II crew approaches the Moon, they will get a firsthand view of the Moon’s surface. One of the most striking (pun intended) features they will see is the craters which mark its surface, and are especially numerous on the far side, which the crew will be able to… pic.twitter.com/k6gXNjdEGv — Chris Williams (@Astro_ChrisW) April 6, 2026

«Είναι ένα εξαιρετικά διακριτό χαρακτηριστικό και κανένα ανθρώπινο μάτι δεν είχε δει αυτόν τον κρατήρα από τόσο κοντά μέχρι σήμερα», δήλωσε η αστροναύτης Christina Koch.

Ενώ οι αποστολές Apollo πετούσαν μόλις 70 μίλια πάνω από την επιφάνεια, το Artemis II θα περάσει σε απόσταση 4.000 μιλίων, επιτρέποντας στο πλήρωμα να δει ολόκληρη τη σφαιρική επιφάνεια της Σελήνης και τους δύο πόλους της με γυμνό μάτι.

Η «οδύσσεια» της τουαλέτας στο διάστημα

Παρά την υψηλή τεχνολογία της κάψουλας Orion, οι αστροναύτες αντιμετωπίζουν ένα μάλλον πεζό, αλλά σοβαρό πρόβλημα: η τουαλέτα του σκάφους παρουσιάζει επαναλαμβανόμενες δυσλειτουργίες. Οι μηχανικοί υποψιάζονται ότι πάγος έχει φράξει τις σωληνώσεις αποβολής ούρων, με αποτέλεσμα το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον να δώσει οδηγίες για χρήση ειδικών σάκων συλλογής.

Η Debbie Korth, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος Orion, παραδέχτηκε ότι υπάρχει και πρόβλημα οσμής στον θάλαμο, σημειώνοντας όμως με νόημα: «Οι τουαλέτες στο διάστημα είναι κάτι που όλοι μπορούν να καταλάβουν… είναι πάντα μια πρόκληση».

Υψηλό ηθικό και «Pink Pony Club»

Παρά τις τεχνικές δυσκολίες, το ηθικό παραμένει ακμαιότατο. Οι αστροναύτες ξύπνησαν την Κυριακή με τους ήχους του τραγουδιού «Pink Pony Club» της Chappell Roan και απόλαυσαν ένα πρωινό με ομελέτα και καφέ.

Ο κυβερνήτης Reid Wiseman μοιράστηκε τη συγκίνησή του μετά από μια επικοινωνία με τις κόρες του: «Είμαστε εδώ πάνω, τόσο μακριά και για μια στιγμή επανενώθηκα με την οικογένειά μου. Ήταν η σπουδαιότερη στιγμή της ζωής μου».

Ο επόμενος στόχος: Μόνιμη βάση στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II αποτελεί το «crash test» για το φιλόδοξο σχέδιο της NASA να επιστρέψει μόνιμα στο φεγγάρι. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σταθερής βάσης που θα χρησιμεύσει ως εφαλτήριο για την εξερεύνηση του Άρη, με την πρώτη προσσελήνωση ανθρώπων, μετά από δεκαετίες, να προγραμματίζεται για το 2028, κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης.