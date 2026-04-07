Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ορμητικά σαν… χείμαρρος το ματς και με τρία τρίποντα, ένα του Γουόκαπ, ένα του Ντόρσεϊ και ένα του Βεζένκοφ προηγήθηκε με 12-2 στο 4’ με το ΣΕΦ να παίρνει… φωτιά με το καλημέρα στην αναμέτρηση. Ο Καμπάτσο με ωραίο λέι-απ έκανε το 13-6 στο 5’, για να απαντήσει ο Μιλουτίνοφ με σουτ μέσης απόστασης. Ο Ντόρσεϊ με ακόμα ένα τρίποντο έκανε το 18-9 για να απαντήσει ο Λάιλς για το 18-12 στο 7’.

Στη συνέχεια ο Ντόρσεϊ με δύο ακόμα τρίποντα ανέβασε τη διαφορά στο διψήφιο για να κάνει ο Σάσα Βεζένκοφ με δικό του σουτ το 29-17 στο 9’. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 31-19 υπέρ του Ολυμπιακού και τον Ντόρσεϊ να έχει 13 πόντους, ενώ ο Βεζένκοφ είχε 11.

O Χολ ξεκίνησε πολύ καλά το δεύτερο δεκάλεπτο με δύο συνεχόμενα καλάθια έκανε το 35-22, για να μειώσει ο Λάιλς με συνεχόμενους δικούς του πόντους σε 35-29 για τους Μαδριλένους στο 13’. Η Ρεάλ με κάρφωμα του Ταβάρες και ωραίο καλάθι του Ντεκ, μείωσε στο -2 και σκορ 35-33 στο 14’. Μάλιστα η Ρεάλ προσπέρασε με τρίποντο του Λάιλς προηγήθηκε με 35-38 στ 16’.

Ο Ολυμπιακός μείωσε σε 38-40 με καλάθι και φάουλ του ΜακΚίσικ στο 17’. Ο Ολυμπιακός έσφιξε την άμυνά του και προηγήθηκε με τον Βεζένκοφ με 42-40 στο 18’. Ο Ολυμπιακός έκλεισε το πρώτο μέρος στο +7 και σκορ 49-42.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε και στο τρίτο δεκάλεπτο με όρεξη στην άμυνα και με δύο βολές του Μιλουτίνοφ προηγήθηκε με 52-44 στο 23’. Ο Καμπάτσο με τρίποντο μείωσε σε 54-47 για τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Χεζόνια να κάνει το 56-49 στο 24’.

Ο Ντόρσεϊ έπιασε και πάλι δουλειά και με δύο τρίποντα έκανε το 62-49 στο 25’ για τον Ολυμπιακό. Ο Αμπάλντε μείωσε σε 65-52 στο 26’. Ο Παπανικολάου μπήκε και αυτός στον χορό των τριπόντων και έκανε το 68-54 στο 27’. Ο Ντόρσεϊ με δύο βολές έκανε το 70-55 στο 28’. Η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +15 και σκορ 72-57.

Στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου ο Καμπάτσο μείωσε σε 72-59 για τη Ρεάλ στο 31’, με καλάθι και φάουλ. Και πάλι ο Αργεντινός με τρίποντο μείωσε σε -12 και σκορ 74-62 στο 32’. Ο Πίτερς με τρίποντο έκανε το 77-62 στο 33’ με το πρώτο του τρίποντο στο ματς. Ο Χολ με τρομερό κάρφωμα έκανε το 81-65 και ο Γουόρντ έκανε το 84-65 με τρίποντο από το… σπίτι του στο 34’. Ο Λάιλς που έπαιζε μόνος του έκανε το 86-70 στο 35’, για να απαντήσει ο ΜακΚίσικ για το 89-70. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έφτασε τους 32 και έκανε το 92-70. Ο Ταβάρες, με καλάθι και φάουλ έκανε το 93-75 στο 38’. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έκανε νέο ρεκόρ καριέρας και το σκορ 97-78.

Το ματς τελείωσε με τον Ολυμπιακό να νικά με 102-88, φτάνοντας το ρεκόρ του 24-12, ενώ πήρε και τη διαφορά (είχε χάσει με 89-77 στη Μαδρίτη).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-19, 49-42, 72-57, 102-88.