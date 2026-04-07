Προσωρινά τα μέτρα και χωρίς να αντιμετωπίζουν μόνιμα τα προβλήματα του υψηλού ενεργειακού κόστους, αλλά και της χαμηλής παραγωγικότητας για την ελληνική βιομηχανία , λένε οι εκπρόσωποι των εργοδοτών, μετά τις ανακοινώσεις από την κυβέρνηση, της δέσμης στήριξης, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα και με όσα παρατηρούν ενώσεις που εκπροσωπούν κλάδους από την ελληνική βιομηχανία, αλλά και χρηματοοικονομικοί οίκοι, η μεταποίηση, αν και βρίσκεται σε ένα ισχυρό σημείο ανάπτυξης, εντούτοις παραμένει ουραγός στην Ε.Ε., ως προς τη συμμετοχή της στο ΑΕΠ.

Μόνιμα 4η από το τέλος η ελληνική βιομηχανία

Δεν είναι τυχαίος ο πίνακας που παρουσίασε ο Αντώνης Κοντολέων, πρόεδρος της Ένωσης Βιομηχανιών Ενεργοβόρων Καταναλωτών (ΕΒΙΚΕΝ), κατά τη διάρκεια του Power & Gas Forum και αποκαλύπτει ότι η Ελλάδα, τόσο το 2019 όσο και το 2024, παραμένει τέταρτη από το τέλος της Ε.Ε. των 27, ως προς τη συμμετοχή της μεταποίησης στο ΑΕΠ.

Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της μεταποίησης ανέβηκε το 2024 στο 9,1%, έναντι 7,8% το 2019, εντούτοις η Ελλάδα ξεπερνά μόλις τις χώρες της Μάλτας, της Κύπρου και του Λουξεμβούργου…

Πάλι από την παρουσίαση που έκανε ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, η συμμετοχή της ελληνικής μεταποίησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, φτάνει με δυσκολία σε εκείνο του 2005.

«Και παρά την πολύ μεγάλη αύξηση των εξαγωγών αγαθών, συνεχίζουμε να απέχουμε σημαντικά, όχι μόνο από τον ευρωπαϊκό

μέσο όρο, αλλά και σε σύγκριση με χώρες παρόμοιου μεγέθους όπως η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Δανία, που έχουν διπλάσιες εξαγωγές

αγαθών, η δε Αυστρία και η Βουλγαρία τριπλάσιες ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με εμάς», υπογράμμισε ο ίδιος.

Σχολιάζοντας τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία, ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ, καυτηρίασε: «Διαπιστώνουμε ότι τα μέτρα περιορίζονται κύρια στην ενίσχυση ενός υφιστάμενου μέτρου, εκείνου της αντιστάθμισης CO2, που εφαρμόζεται από το 2013 και δεν αφορά το σύνολο των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Αυτή η ενίσχυση θα δοθεί, υπό την προυπόθεση ότι τα επόμενα έτη, θα διατεθούν τα ανάλογα ποσά από τα έσοδα της πώλησης των δωρεάν δικαιωμάτων CO2 > 25% , λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2023 διατέθηκε μόλις 16,2% και το 2025, μέχρι στιγμής το 20%», λέει, τονίζοντας την κρίσιμη λεπτομέρεια και συνεχίζει παρατηρώντας για το μέτρο της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ: «Προφανώς, η μείωση των ΥΚΩ δεν επαρκεί για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους ενέργειας εκείνες οι βιομηχανίες που δεν επιδοτούνται από το μέτρο της Αντιστάθμισης, που αποτελούν και την πλειοψηφία. Ζητάμε από την κυβέρνηση να ενώσει τη φωνή της με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν το μέτρο που εχει εξαγγελθεί από την Κομισιόν και αφορά επιδότηση πάνω στις τιμές της αγοράς (CISAF), ώστε να εφαρμοστεί παράλληλα με το μέτρο της αντιστάθμισης CO2 (κατάργηση συμψηφισμού)», καταλήγει.

Το ακριβότερο ρεύμα στην Ε.Ε. πληρώνει η ελληνική βιομηχανία

Και ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ούτε λίγο ούτε πολύ, χαρακτήρισε προσωρινά τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης:

«Το πρόβλημα είναι ότι, όπως όλοι ξέρουμε, η Ελλάδα για τη βιομηχανία πληρώνει ακριβότερο κόστος ενέργειας από πάρα πολλές χώρες μέσα στην ΕΕ. Είναι μια συζήτηση, η οποία έγινε μεταξύ της βιομηχανίας και του υπουργείου, αλλά και μεταξύ του υπουργείου και των Βρυξελλών, και η συζήτηση κράτησε πάνω από 7 μήνες. Αν πρέπει να απαντήσω στο ερώτημα, αν λύνεται το πρόβλημα με αυτά τα μέτρα, τα οποία εξαγγέλθηκαν σήμερα, οπωσδήποτε δε λύνεται. Είναι όμως βήματα στη σωστή κατεύθυνση και σίγουρα είναι διαφορετικής σημαντικότητας βήματα για τις βιομηχανίες, οι οποίες έχουν αντιστάθμιση και τις βιομηχανίες οι οποίες δεν έχουν», τόνισε.

Και πράγματι, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η Alpha Bank στο τελευταίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, η ελληνική βιομηχανία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για το πρώτο εξάμηνο του 2025, πληρώνει ακριβότερο ρεύμα σε σχέση με την Ε.Ε. των 27 χωρών μελών.

Ο δείκτης της Eurostat «Electricity prices for non-household consumers» αποτυπώνει τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μη οικιακούς καταναλωτές, στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Με βάση τον εν λόγω δείκτη, με ετήσια κατανάλωση μεταξύ 20-70 χιλιάδες μεγαβατώρες, οι τιμές (εξαιρουμένου του ΦΠΑ και άλλων ανακτήσιμων φόρων και εισφορών) του ηλεκτρικού ρεύματος ήταν 0,1614 ευρώ/κιλοβατώρα στην Ελλάδα έναντι 0,1382 ευρώ/κιλοβατώρα στην ΕΕ-27. Αντίστοιχα, για κατανάλωση μεταξύ 70-150 χιλιάδες μεγαβατώρες, οι τιμές ήταν 0,1533 ευρώ/κιλοβατώρα στην Ελλάδα έναντι 0,1240 ευρώ/κιλοβατώρα στην ΕΕ-27.

Τα μέτρα δεν αντανακλούν το μέγεθος της επιβάρυνσης

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της βιομηχανικής πολιτικής και καλεί σε άμεσο σχεδιασμό της επόμενης φάσης, πέραν των προσωρινών μέτρων. Η τρέχουσα ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία καθιστά αναγκαία την επιτάχυνση διαρθρωτικών παρεμβάσεων για τη μόνιμη μείωση του κόστους ενέργειας.

Και η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη ζητά μακροπρόθεσμα μέτρα: «Τα μέτρα κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και είναι σαφώς προτιμότερα από την απουσία παρεμβάσεων. Όμως, δεν αντανακλούν το μέγεθος της επιβάρυνσης που έχει ήδη υποστεί η βιομηχανία, από την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, ούτε λύνουν μακροπρόθεσμα το πρόβλημα. Ιδίως, στη σημερινή ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία, η χώρα χρειάζεται άμεσα μια στρατηγική, που να επιταχύνει τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις και να αποκαθιστά την ανταγωνιστικότητα της παραγωγής μας».

Πηγή: OT.gr