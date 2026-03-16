Μέτρο για τη μείωση του κόστους του ρεύματος στη Βιομηχανία προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια παρέμβαση που στόχο έχει να μειώσει το ενεργειακό κόστος για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, που ανταποκρίνεται σε σχετικό αίτημα επαγγελματικών φορέων και παραγωγικών κλάδων.

Σύμφωνα με όσα είπε ο πρωθυπουργός, το μέτρο αναμένεται να παρουσιαστεί από το υπουργείο Οικονομικών μέσα στις επόμενες ημέρες, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για τη στήριξη της παραγωγής και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους για τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο που οι διεθνείς τιμές ενέργειας ακολουθούν εκ νέου ανοδική τροχιά.