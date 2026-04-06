Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των οκτώ νεαρών ορειβατών στο φαράγγι της Αγάλης , στην Εύβοια , στο όρος Δίρφυς.

Λίγο μετά τις 12:30 τα ξημερώματα οι οκτώ ορειβάτες εντοπίστηκαν σώοι από μονάδα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και των εθελοντών του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών. Ολοι του μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Το χρονικό

Η πυροσβεστική χθες το βράδυ, Κυριακή 5 Απριλίου, έλαβε κλήση ότι οι πεζοπόροι έχασαν την πορεία τους και δεν ήξεραν πως να επιστρέψουν. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έξι οχήματα με έξι πυροσβέστες για τον εντοπισμό τους.

Οπως χαρακτηριστικά είπε η παρέα των οκτώ νεαρών ορειβατών, ενώ διέσχιζαν το φαράγγι κάποια στιγμή αντιλήφθηκαν ότι βγήκαν εκτός πορείας και δεν ήταν δυνατό να επιστρέψουν.

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και εθελοντών του ΣΕΔΔΔ Ψαχνών που έφτασαν γρήγορα στα ίχνη τους και τους οδήγησαν με ασφάλεια στο δρόμο της επιστροφής.