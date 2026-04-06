Η σκιά των νέων δικογραφιών που έφτασαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή, φαίνεται πως είναι πως είναι αρκετά βαριά για την κυβέρνηση που αντιμετωπίζει κατηγόριες για «δεδηλωμένη υποδίκων». Ενώ η σημερινή δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν δείχνει πως είναι ικανή να εκτονώσει την κατάσταση. Αντίθετα, προκάλεσε από τα πρώτα λεπτά έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ανεβάζοντας κι άλλο το πολιτικό θερμόμετρο την Μεγάλη Εβδομάδα, που μόλις ξεκίνησε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε άμεσα στον Πρωθυπουργό, με ένα βίντεο που κράτησε περίπου ένα λεπτό και το ανήρτησε στους προσωπικούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιεί, όλο και πιο τακτικά τον τελευταίο μήνα. Στο τέλος του βίντεο ζήτησε «εκλογές τώρα». Ένα αίτημα που είναι η δεύτερη φορά που το καταθέτει ο κ. Ανδρουλάκης μέσα σε διάστημα πέντε ημέρων.

Το σημερινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού πιστοποίησε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται σε αποδρομή.

Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο Πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία,… pic.twitter.com/BqmR2rGuJJ — Nikos Androulakis (@androulakisnick) April 6, 2026

Μετωπική επίθεση στον Κ. Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ επιτέθηκε στον πρωθυπουργό χαρακτηρίζοντας τον ως «εντολέα του παρακράτους των υποκλοπών». Ενώ ως προς το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων τόνισε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη «γαλάζια» συμμορία».

Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζουν να κινούνται σε υψηλούς αντιπολιτευτικούς τόνους επαναφέροντας μετ’ επιτάσεως το αίτημα για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Στελέχη του κόμματος υπογραμμίζουν πως το κυβερνητικό στρατόπεδο βρίσκεται πλέον «βαθιά εκτεθειμένο» από τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για σκάνδαλα, που όπως σημειώνουν «αγγίζουν τον στενό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης φαίνεται αποφασισμένος να μην αφήνει καμία δημόσια παρέμβαση του Πρωθυπουργού χωρίς απάντηση. Όπως έγινε σαφές και με αφορμή τις σημερινές δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, η γραμμή της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι πως σε κάθε κυβερνητική αφήγηση θα αντιτάσσεται το επιτακτικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και εκλογές.

Απάντηση στις πρωτοβουλίες Μητσοτάκη

Συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ κάνουν λόγο για «επικοινωνιακά πυροτεχνήματα» από πλευράς του Κυριακού Μητσοτάκη. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή και είναι «σύμφυτη με τη διαφθορά και το βαθύ κράτος, για αυτό και ο Κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να κάνει αλλαγή σε αυτό, καθώς το εκπροσωπεί ο ίδιος».

Υπογραμμίζουν επίσης πως «ο πρωθυπουργός έλεγε τα ίδια και στην περίπτωση της μη υλοποίησης της σύμβασης «717». Συμπληρώνουν επίσης πως παρόμοια ήταν η αντίδραση του όταν ήρθε η πρώτη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Περί οικονομικού οφέλους

Στη Χαριλάου Τρικούπη στέκονται επίσης σε ακόμη ένα σημείο της παρέμβασης του πρωθυπουργού που αναφέρει πως «κανείς από τους Βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος». Με βάση αυτή την φράση κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως οι παρεμβάσεις των κυβερνητικών βουλευτών ζημίωσαν αρχικά το ελληνικό δημόσιο καθώς «γαλάζιοι αγροτοσυνδικαλιστές και βουλευτές είχαν στήσει ένα σύστημα με παράνομες ενέργειες με την ανοχή του Μεγάρου Μαξίμου».

Παράλληλα, δηλώνουν πως οι δικογραφίες που έρχονται στη Βουλή αφορούν αυτές τις παράνομες ενέργειες και πως «χρησιμοποιήθηκαν για αλίευση ψήφων και την δημιουργία εκλογικής πελατείας, με αποτέλεσμα να παίρνουν τα χρήματα αγρότες που δεν τα δικαιούνται».

Το ασυμβίβαστο

Ένα ακόμη σημείο της δήλωσης του Κυριάκου Μητσοτάκη που επιχειρείται να αποδομηθεί από την Χαριλάου Τρικούπη είναι «το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή». Κάτι που θα προκύψει μετά από Συνταγματική Αναθεώρηση.

Πρώτος σε ό,τι αφορά το ασυμβίβαστο τοποθετήθηκε ο Κώστας Τσουκάλας που ανέφερε πως «όλοι έχουμε καταλάβει ότι το μόνο ασυμβίβαστο που υπάρχει, είναι αυτό μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του δημοσίου συμφέροντος. Είναι δύο πλήρως διαφορετικές, αντιπαραθετικές – στην ουσία – έννοιες και νομίζω ότι αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Πρωθυπουργού και του Κυριακού Μητσοτάκη».

Την ίδια ώρα υψηλόβαθμα στελέχη του ΠαΣοΚ πως επισημαίνουν πως «ο Πρωθυπουργός δεν καταλαβαίνει κι ο ίδιος τι λέει» και παραπέμπουν σε δηλώσεις τον Οκτώβριο. Τότε ο πρωθυπουργός είχε τονίσει σε ραδιοφωνική του παρέμβαση πως «δεν πιστεύει στο ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργού και βουλευτή. Τώρα το πιστεύει γιατί είναι με την πλάτη στον τόιχο και πρέπει κάτι να πει. Μία φούσκα είναι για να αλλάξει τη συζήτηση»