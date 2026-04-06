Ο βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας, Λάκης Βασιλειάδης, απαντά στην αναφορά του ονόματός του στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, διαψεύδοντας οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη πράξη. Σε ανακοίνωσή του, υπογραμμίζει ότι οι αναφορές προκύπτουν μόνο από συνομιλίες τρίτων και όχι από προσωπική του παρέμβαση, ενώ τονίζει ότι ο έλεγχος σε κτηνοτρόφο, που αναφέρθηκε, διενεργήθηκε κανονικά και χωρίς καμία παράταση ή επιδότηση.

Ο βουλευτής δηλώνει αποφασισμένος να προχωρήσει μέχρι τέλους, ζητώντας την άρση της ασυλίας του, ώστε να αποδειχθεί η αλήθεια, και διαβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τους πολίτες με ήθος, αξιοπρέπεια και διαφάνεια.

Το επίμαχο αίτημα και ο έλεγχος

Ο βουλευτής διευκρινίζει ότι το ζήτημα που φέρεται να τον αφορά, σχετίζεται με έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο εξεταζόταν – σε επίπεδο συζητήσεων τρίτων – η πιθανότητα παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε κανονικά, χωρίς καμία παράταση ή παρέμβαση, ενώ δε δόθηκε και καμία επιδότηση στον συγκεκριμένο παραγωγό.

«Ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί με εμένα, δε συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε ζημία σε εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια», υπογραμμίζει.

Ζητά άρση ασυλίας: «Να λάμψει η αλήθεια»

Σε μια κίνηση που, όπως λέει, αποσκοπεί στην πλήρη διαφάνεια, ο Λάκης Βασιλειάδης ανακοινώνει ότι θα ζητήσει ο ίδιος την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να εξεταστεί η υπόθεση χωρίς σκιές.

«Θα προχωρήσω μέχρι τέλους με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια», τονίζει, προσθέτοντας ότι αυτές οι αρχές καθορίζουν τόσο την πολιτική του πορεία όσο και την προσωπική του στάση.

«Με καθαρό μέτωπο συνεχίζω»

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο βουλευτής Πέλλας επισημαίνει ότι παραμένει δίπλα στους πολίτες και συνεχίζει να υπηρετεί τον τόπο του, «με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα».

«Με το κεφάλι ψηλά και το μέτωπο καθαρό», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει το έργο του, στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων.

Η δήλωση του βουλευτή Πέλλας, Λάκη Βασιλειάδη

«Από τη μελέτη της δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αφορά τη φερόμενη εμπλοκή μου στην υπόθεση, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν υφίσταται καμία ένδειξη τέλεσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης εκ μέρους μου. Η αναφορά στο όνομά μου προκύπτει έμμεσα από συνομιλίες τρίτων, χωρίς να έχω οποιαδήποτε προσωπική επαφή με εμπλεκόμενα πρόσωπα, ούτε εγώ, ούτε συνεργάτες μου. Επιπλέον, από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο.

Ωστόσο, ο έλεγχος διενεργήθηκε κανονικά, χωρίς να δοθεί οποιαδήποτε παράταση, χωρίς να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση και χωρίς ο εν λόγω κτηνοτρόφος να λάβει σχετική επιδότηση. Συνεπώς, ακόμη και η πράξη που επιχειρείται να συσχετιστεί εμμέσως με το πρόσωπό μου, δε συνιστά παράνομη ενέργεια, ούτε προκάλεσε οποιαδήποτε ζημία, έστω και ελάχιστη, στα εθνικά ή ευρωπαϊκά κονδύλια.

Για να μην υπάρξουν, ωστόσο, κενά ή αμφιβολίες στο πρόσωπό μου, πρόκειται να προχωρήσω την όλη διαδικασία μέχρι τέλους, ζητώντας αρχικά την άρση της ασυλίας μου, ώστε να λάμψει η αλήθεια. Θα κινηθώ και σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνω πάντα, με ειλικρίνεια, ακεραιότητα και διαφάνεια. Αυτές είναι οι αρχές που επιτάσσει το πολιτικό και προσωπικό μου ήθος. Αυτές είναι αρχές με τις οποίες πορεύομαι σε όλη την πολιτική μου πορεία, αλλά και στην προσωπική μου ζωή.

Βρίσκομαι δίπλα σε όλους, ανεξαιρέτως, τους συμπολίτες μου, έχω συνέχεια την πόρτα μου ανοιχτή σε όσους έχουν ανάγκη και για κάθε πρόβλημά τους. Βοηθάω και υπηρετώ τον τόπο μου, με ευσυνειδησία και υπευθυνότητα. Θα συνεχίσω να το κάνω με την ίδια θέληση, με τον ίδιο ζήλο, και με το ίδιο ενδιαφέρον, μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών και κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, με ήθος, αξιοπρέπεια και ακεραιότητα, με το κεφάλι ψηλά και με το μέτωπο καθαρό».