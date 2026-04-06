Την πρώτη του συνέντευξη μετά την παραίτησή του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραχώρησε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε σε περιστατικό που, όπως είπε, συνδέεται με αγρότη από την Καρδίτσα μετά την κακοκαιρία «Ιανός», περιγράφοντας ότι οι καταστροφές στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η εικόνα αγροτεμαχίων και αρδευτικών υποδομών. Όπως εξήγησε, συνεργάτης του επιχείρησε να διερευνήσει λύση για την απώλεια της ενίσχυσης «πρασινίσματος», χωρίς – όπως υποστήριξε – να υπάρχει γνώση ή παρέμβασή του.

Διευκρίνισε ότι το «πρασίνισμα» αποτελεί περιβαλλοντική ενίσχυση που χορηγείται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η ύπαρξη αρδευτικού δικτύου ή δενδροστοιχίας σε γειτνίαση με το αγροτεμάχιο. Στην προκειμένη περίπτωση, σύμφωνα με τον ίδιο, μετά τις επιχωματώσεις που προκάλεσαν οι καταστροφές, η κατάσταση αποκαταστάθηκε από τον ίδιο τον παραγωγό και ο έλεγχος του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαπίστωσε πρόβλημα.

Ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι η ενίσχυση για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ανερχόταν σε περίπου 2.970 ευρώ, ενώ ενδεχόμενη ποινή για μία παράβαση θα ήταν της τάξης των 190 ευρώ. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν συντρέχει παράβαση, καθώς, όπως είπε, ο παραγωγός αγνοούσε ότι είχε δηλώσει μεγαλύτερη έκταση «πρασινίσματος» από την προβλεπόμενη.

Αναφερόμενος στο ποσό των 22.900 ευρώ που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο κ. Τσιάρας διευκρίνισε ότι αφορά το σύνολο των επιδοτήσεων που έλαβε ο συγκεκριμένος παραγωγός για όλες τις καλλιέργειες και τις εκτάσεις του, επισημαίνοντας ότι το «πρασίνισμα» δεν συνδέεται με άλλες ενισχύσεις.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι σε περίπτωση ύπαρξης παράνομης ενέργειας θα ήταν ο πρώτος που θα το αναγνώριζε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση αφορά, κατά την εκτίμησή του, πολύ μικρά ποσά.

Σε ερώτηση για το εάν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές απάντησε: «Βεβαίως και θα είμαι. Προσωπικά δεν έχω κανένα συνειδησιακό πρόβλημα ούτε ανησυχώ για κανένα ζήτημα που αφορά τη νομιμότητα».