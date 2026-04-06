Τη Μεγάλη Εβδομάδα, το MEGA παρουσιάζει σε πρώτη μετάδοση δύο σπουδαίες παραγωγές της βραβευμένης σκηνοθέτριας Μαρίας Χατζημιχάλη – Παπαλιού, που ενώνουν την πνευματική παρακαταθήκη του χθες με τις προκλήσεις του σήμερα.

Πρόκειται για δύο δραματοποιημένα ντοκιμαντέρ υψηλής αισθητικής, τα οποία ανασύρουν από την ιστορία εμβληματικές μορφές της Ορθοδοξίας. Μέσα από μια σύγχρονη και καθηλωτική ματιά, τα δύο αυτά έργα αναδεικνύουν τη δράση προσωπικοτήτων που όχι μόνο σφράγισαν την πίστη, αλλά άλλαξαν την πορεία του κόσμου.

Ειδικότερα, τη Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στη 01:00 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Κύριλλος και Μεθόδιος-Οι φωτιστές των Σλάβων» που θέτει στο επίκεντρο τη συναρπαστική ζωή και την προσφορά των αγίων αδελφών από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι έδρασαν τον 9ο αιώνα.

Ακολουθεί τη Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στη 01:00 το ντοκιμαντέρ «Φιλοθέη η Αγία των Αθηνών» που μιλά για τη ζωή και τη δράση της Αγίας Φιλοθέης, η οποία 60 χρόνια μετά την Άλωση, ύψωσε πρώτη το ανάστημά της απέναντι στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή.

«Κύριλλος και Μεθόδιος-Οι φωτιστές των Σλάβων» – Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου στη 01:00 στο MEGA

Πώς βρέθηκε το 1942 ένας ορθόδοξος ναός στην καρδιά της Πράγας να αποτελεί καταφύγιο για τους αντιστασιακούς που εξόντωσαν τον «Χασάπη των Ναζί», Ράινχαρντ Χάιντριχ; Η απάντηση βρίσκεται 12 αιώνες πίσω.

Το ντοκιμαντέρ ξετυλίγει τη συναρπαστική ζωή των Θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου, οι οποίοι τον 9ο αιώνα δημιούργησαν το σλαβικό αλφάβητο, προσφέροντας στα έθνη το υπέρτατο αγαθό της γραφής και της ελευθερίας. Με γυρίσματα από την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη μέχρι την Ουκρανία και τη Μακεδονία, η ταινία καταγράφει το έργο των Αγίων που τιμώνται σήμερα ως Προστάτες της Ευρώπης.

Το ντοκιμαντέρ ξεχώρισε σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας μεταξύ άλλων το Excellency Award στο Religion Faith International Film Festival.

Φιλοθέη η Αγία των Αθηνών – Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου στη 01:00 στο MEGA

Σε μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της Αθήνας, 60 χρόνια μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης, μια γυναίκα είναι η πρώτη που υψώνει το ανάστημά της απέναντι στον Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή. Η Αγία Φιλοθέη δεν υπήρξε μόνο μια θρησκευτική μορφή, αλλά μια πρωτοπόρος αγωνίστρια.

Ίδρυσε το πρώτο σχολείο γυναικών στην Ευρώπη, απελευθέρωσε δούλους από τα σκλαβοπάζαρα με την προσωπική της περιουσία και δημιούργησε νοσοκομεία στα οποία κατέφυγαν και κακοποιημένες γυναίκες. Μια ιστορία αυτοθυσίας και ακτιβισμού που παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό αγώνα για ισότητα και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Η ταινία έχει παρουσιαστεί στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και σε διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές και βραβεία, ενώ τις διαδικτυακές προβολές της παρακολούθησαν δεκάδες χιλιάδες θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

