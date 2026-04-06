Το MEGA παρουσιάζει το «Pemptousia+» μία σύγχρονη, ψηφιακή – θεματική ενότητα που περιλαμβάνει προγράμματα ιστορικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου (τέχνες και παραδόσεις, ήθη και έθιμα). Η νέα υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας www.megatv.com και της υβριδικής πλατφόρμας, MEGA Play.

Το «Pemptousia+» δεν αποτελεί απλώς μία νέα ενότητα περιεχομένου. Είναι μία ολοκληρωμένη streaming υπηρεσία, που συγκεντρώνει ντοκιμαντέρ, επιλεγμένες συναυλίες και θεματικές εκπομπές υψηλής αισθητικής και ιστορικής αξίας, προσφέροντας στο κοινό ένα πρόγραμμα, που συνδέει το παρελθόν με το παρόν.

Πρόκειται για μία ψηφιακή βιβλιοθήκη για την Πίστη, την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Ορθοδοξίας, σχεδιασμένη με σεβασμό στην ιστορική τεκμηρίωση και με στόχο κάθε παραγωγή να λειτουργεί ταυτόχρονα ως πηγή γνώσης, πνευματικής αναζήτησης και πολιτισμικής αυτογνωσίας.

Το «Pemptousia+» φέρνει στο προσκήνιο περιεχόμενο, με επίκεντρο τους ιερούς τόπους της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα και τον κόσμο, τον βίο Αγίων, τα μοναστήρια και τον μοναχικό βίο, τη βυζαντινή μουσική και την άυλη πολιτισμική κληρονομιά, καθώς και τα ήθη και έθιμα που συνδιαμόρφωσαν τη συλλογική μας ταυτότητα.

Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο MEGA Play

Μέσα από ένα φιλικό για τον χρήστη περιβάλλον, εξαιρετικά εύκολο στην πλοήγηση, αποκτάτε πρόσβαση στο πρόγραμμα του MEGA Play, πατώντας το κίτρινο κουμπί στην τηλεόραση.

Δείτε το trailer:

