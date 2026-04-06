Η μορφή της ιδιωτική μετακίνησης συνεχώς αλλάζει τα τελευταία χρόνια, όπως και η γενικότερη σχέση μας με το αυτοκίνητο. Η αντίληψη ότι η ιδιοκτησία αποτελεί τη μοναδική λύση για τις καθημερινές μας μετακινήσεις δίνει σταδιακά τη θέση της σε πιο ευέλικτα και οικονομικά προβλέψιμα μοντέλα χρήσης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μακροχρόνια μίσθωση (το γνωστό σε όλους μας leasing) αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη επιλογή, όχι μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά πλέον και για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες.

Τα πλεονεκτήματα έναντι της κλασικής αγοράς

Η βασικότερη διαφορά μεταξύ της αγοράς και του leasing έγκειται στην απαλλαγή από το άγχος των απρόβλεπτων εξόδων, τα οποία προκύπτουν με τον χρόνο. Όταν αγοράζουμε ένα όχημα, πέρα από το αρχικό κεφάλαιο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη συνεχή υποτίμηση της αξίας του, καθώς και με το κόστος συντήρησης, ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας.

Αντίθετα, το leasing προσφέρει σταθερότητα καθώς ο χρήστης γνωρίζει εξαρχής το ακριβές μηνιαίο κόστος. Επιπλέον, η δυνατότητα ανανέωσης του οχήματος κάθε λίγα χρόνια επιτρέπει στον οδηγό να βρίσκεται πάντα στο τιμόνι ενός σύγχρονου μοντέλου, εξοπλισμένου με τις τελευταίες τεχνολογίες ασφαλείας και τη χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, χωρίς να τον απασχολεί η μετέπειτα μεταπώλησή του. Οι εποχές άλλωστε έχουν αλλάξει και η αλλαγή αυτοκινήτου γίνεται πολύ πιο σύντομα απ’ ότι παλαιότερα.

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες & Καλύψεις

Η επιλογή ενός συνεργάτη με πολύχρονη εμπειρία, ποιότητα και εύρος υπηρεσιών είναι καθοριστικής σημασίας για να επιλέξετε αυτή τη λύση μετακίνησης. Στην περίπτωση για παράδειγμα της Autohellas Hertz, της πρώτης εταιρείας που εισήγαγε το Leasing στην Ελλάδα το 1989, η έννοια της μακροχρόνιας μίσθωσης συμπεριλαμβάνει ένα πακέτο που καλύπτει κάθε πτυχή της οδικής καθημερινότητας.

Το μηνιαίο μίσθωμα καλύπτει όλα τα πάγια έξοδα, όπως: η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, τα τέλη κυκλοφορίας, η τακτική συντήρηση (service) και η αλλαγή ελαστικών. Παράλληλα, εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μετακίνηση μέσω της οδικής βοήθειας και της παροχής αυτοκινήτου αντικατάστασης σε περίπτωση ανάγκης, εκμηδενίζοντας τις περιόδους που ο οδηγός μένει «εκτός δρόμου».

Όταν η τεχνολογία βρίσκεται στην υπηρεσία του Οδηγού

Στην περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης, η διαδικασία επιλογής και διαχείρισης έχει πλέον ψηφιοποιηθεί πλήρως. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Online Leasing Calculator στο site της Hertz, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να διαμορφώσει την προσφορά στα μέτρα του, προσαρμόζοντας τη διάρκεια ή την προκαταβολή και λαμβάνοντας άμεσα την απάντηση στο email του. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την εφαρμογή Hertz Connect, η οποία επιτρέπει τη συνολική διαχείριση της μίσθωσης και την κράτηση επιπλέον οχημάτων με μερικά κλικ από το κινητό.

Επιπλέον Οφέλη & Συνεργασίες

Tο leasing στην Autohellas Hertz συνοδεύεται από σημαντικά προνόμια μέσω συνεργασιών:

Επιβράβευση: Σε συνεργασία με την AEGEAN (Miles+Bonus) σου προσφέρεται, ως μέλος του προγράμματος Miles+Bonus,3 μίλια εξαργύρωσης για κάθε €2 που επενδύεις στο μηνιαίο μίσθωμα Leasing. Αντίστοιχα, και στην Alpha Bank , με το Πρόγραμμα Alpha Bank Bonus, κερδίζεις 4 Bonus πόντους για κάθε 1€ που ξοδεύεις σε leasing με την Autohellas Hertz.

Βιώσιμη Κινητικότητα: Για όσους επιλέγουν αμιγώςηλεκτρικό ή plug–in υβριδικό όχημα με Leasing από την Hertz, η συνεργασία με τη ΔΕΗ blue προσφέρει έκπτωση 5% στο δημόσιο δίκτυο φόρτισης, ενισχύοντας το «πράσινο» αποτύπωμα των μετακινήσεων, για όλη τη διάρκεια του συμβολαίου τους.

Ενημερωτικά, η Autohellas Hertz προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα μετακίνησης που ξεκινά από την κλασική ενοικίαση αυτοκινήτων κάθε τύπου και επεκτείνεται στο Leasing για ιδιώτες και επαγγελματίες, προσφέροντας παράλληλα την ευέλικτη επιλογή του Flex Drive για όσους αποφεύγουν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Η εταιρεία πρωτοπορεί στη βιώσιμη κινητικότητα μέσω του “Green” Mobility με έναν ισχυρό στόλο ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ καλύπτει και πιο εξειδικευμένες ανάγκες με την Prestige Collection πολυτελών αυτοκινήτων και την υπηρεσία Chauffeur Service για μετακινήσεις με οδηγό. Το εύρος των δραστηριοτήτων της συμπληρώνεται από τη διαχείριση στόλου και τις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής στα ιδιόκτητα γκαράζ της, όλες προσβάσιμες μέσα από την καινοτόμο εφαρμογή Hertz Connect που ψηφιοποιεί την εμπειρία εξυπηρέτησης του πελάτη.

Γίνεται φανερό ότι το leasing δεν είναι απλώς μια χρηματοδοτική λύση, αλλά ένας σύγχρονος τρόπος ζωής που πριμοδοτεί την ευκολία, την ασφάλεια και τον έλεγχο του κόστους, επιτρέποντάς μας να απολαμβάνουμε τη διαδρομή χωρίς τα βάρη της ιδιοκτησίας.