Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 08:00 έως τις 11:00 είναι σε ισχύ σήμερα (5/5) στο κέντρο της Αθήνας, εξαιτίας της διεξαγωγής του 9ου αγώνα δρόμου «Πεδίο Άρεως – Στις γειτονιές της Αθήνας».

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, θα εφαρμοστούν προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε βασικούς δρόμους και σημεία γύρω από το Πεδίο Άρεως και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Οι δρόμοι

Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν καθ’ όλο το μήκος των παρακάτω οδών, καθώς και στις κάθετες οδούς τους μέχρι την πρώτη παράλληλη:

Μαυρομματαίων

Ευελπίδων

Μουστοξύδη

Βαλτινών

Μπούσγου

Πριγκηποννήσων

Αγλαοφώντος

Μεγαλουπόλεως

Πλατεία Γκύζη

Γκύζη

Μομφεράτου

Π. Ιερεμίου

Λομβαρδού

Βαρβάκη

Ιδιαίτερες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα ισχύσουν και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Μουστοξύδη και Μαυρομματαίων, στο ρεύμα προς Πατησίων, όπου θα διακοπεί η κυκλοφορία στη δεξιά λωρίδα.