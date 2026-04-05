Με παρέμβασή της η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Σερρών, Φωτεινή Αραμπατζή απαντά στις πρόσφατες αναφορές σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός της στη δεύτερη δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης […] Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής […] Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω» αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram.

Η ανάρτηση

«Θέτω τον εαυτό μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, στη διάθεση κάθε αρμόδιας Αρχής προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση, που με αφορά στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ζητώ μάλιστα από τους συναδέλφους μου να ψηφίσουν την σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής έτσι ώστε να αποδειχθεί ότι οι κατηγορίες εναντίον μου είναι παντελώς αστήρικτες και άδικες.

Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των χρημάτων της ευρωπαϊκής ένωσης.

Κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους.

Γι’ αυτό και δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω.

Θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τα πραγματικά συμφέροντα των αγροτών και των κτηνοτρόφων των Σερρών και ολόκληρης της χώρας.

Η αλήθεια θα λάμψει!»