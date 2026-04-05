Μεγάλη πτώση στις τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα σημειώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο ενέργειας οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα βούτηξαν έως 76% σε σχέση με την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η μέση τιμή στην αγορά επόμενης ημέρας ήταν στα 129,62 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου έχει πέσει στα 31,16 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ενώ το Σάββατο η τιμή ήταν στα 70,29 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Γιατί υποχώρησαν οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η τιμή των 31,16 ευρώ ανά Μεγαβατώρα είναι από τις χαμηλότερες του έτους. Αποδίδεται στη μεγάλη συμμετοχή των φθηνότερων τεχνολογίων που είναι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα για την ηλεκτροπαραγωγή.

Επίσης μεγάλη συμβολή στην έστω και πρόσκαιρη αποκλιμάκωση των τιμών έχει και η υποχώρηση της ζήτησης για ηλεκτρικό ρεύμα. Τάση η οποία καταγράφεται συνήθως τα Σαββατοκύριακα.

Η άμυνα των ΑΠΕ για το κόστος στο ηλεκτρικό ρεύμα

Αξίζει να τονιστεί ότι για σήμερα Κυριακή 5 Απριλίου οι ΑΠΕ συμμετέχουν με 64,51% στο ενεργειακό μίγμα. Πρόκειται επίσης για μία από τις υψηλότερες επιδόσεις. Αν συνυπολογιστεί και η συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο μίγμα που είναι στο 5,70%, τότε οι τεχνολογίες της καθαρής ενέργειας που είναι και οι φθηνότερες ξεπερνούν το 70,21%.

Το ακριβό αλλά απαραίτητο για την ευστάθεια και ευελιξία του συστήματος ηλεκτρισμού φυσικό αέριο, συμμετέχει σήμερα με σχεδόν 11%, ενώ αυξημένες είναι και οι εισαγωγές ρεύματος με 11,57%.

Ο συναγερμός παραμένει

Η βουτιά στις τιμές για το ηλεκτρικό ρεύμα δίνει μια βαθιά ανάσα στο ενεργειακό κόστος. Οι δαπάνες για ενέργεια από νοικοκυριά κι επιχειρήσεις είναι πολύ υψηλές εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι αγορές ενέργειας δοκιμάζονται, ενώ πλέον οι αναλυτές λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ μιλούν για ελλείψεις στη διεθνή αγορά τόσο σε ντίζελ αλλά και για μία πολύ περιορισμένη προσφορά σε φυσικό αέριο.

Την ίδια στιγμή οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα τις πρώτες ημέρες του Απριλίου, πλην αυτού του Σαββατοκύριακου, κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από εκείνα του Μαρτίου. Οι πάροχοι ήδη για τον Απρίλιο έχουν αυξήσει τα τιμολόγια ρεύματος προς τους πελάτες τους ενσωματώνοντας σε αυτά το υψηλό ρίσκο της αγοράς ενέργειας.

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, όπως το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, δεν έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους σχετικά με την προετοιμασία της αγοράς για ενδεχόμενες ακραίες συνθήκες.

Πάντως, όπως όλα δείχνουν, η Αθήνα αναμένεται να κινηθεί στα όσα αποφασίσει η Ε.Ε. για την ασφάλεια του ενεργειακού συστήματος.

Όπως και να χει οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδεικνύονται σωτήριες για την ασφάλεια του συστήματος αν και βέβαια δεν μπορούν να διασφαλίσουν, λόγω της στοχαστικότητας τους, τον αδιάλειπτο εφοδιασμό της αγοράς.

