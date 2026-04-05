Με περιορισμούς θα πραγματοποιηθούν οι τραπεζικές συναλλαγές τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, παρά το γεγονός ότι τα τραπεζικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά για το κοινό.

Ο λόγος είναι η ειδική αργία στο διατραπεζικό σύστημα, λόγω του Καθολικού Πάσχα. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET δεν θα είναι σε λειτουργία τη Δευτέρα καθώς συμπίπτει με τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα για Καθολικούς και Προτεστάντες.

Αν και οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές, δεν θα εκτελούνται ορισμένες διατραπεζικές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εκείνες τις ημέρες θα καταχωρηθούν με ημερομηνία εκτέλεσης την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 3 και 6 Απριλίου θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον εξοφληθούν έως τις 7 Απριλίου.

Από την ίδια ημερομηνία (7/4) θα αρχίσει και ο υπολογισμός τυχόν καθυστερήσεων.

