Η αίθουσα 168 της Βουλής αναμένεται να ανοίξει μέσα στις επόμενες ώρες ώστε οι βουλευτές να μελετήσουν όλη τη δικογραφία που αφορά τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Υπάρχει πλούσιο υλικό, καθώς θα βρουν 14 cds με συνομιλίες που έχει εντοπίσει ο «κοριός» και περιέχονται στις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της αντιπολίτευσης, για την ώρα, δεν προκύπτει ότι θα κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας, παρά τη φημολογία. Τα σενάρια στους διαδρόμους της Βουλής ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας με υπογραφές από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας. Όμως, παρά τους ευσεβείς πόθους, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Και αυτό διότι το ΚΚΕ παραδοσιακά δεν συνυπογράφει με άλλα κόμματα.

Όπως γράφει ο Βηματοδότης, χωρίς το κόμμα του Περισσού δεν συγκεντρώνεται και ο απαιτούμενος αριθμός των 50 βουλευτών. Από εκεί και έπειτα και το ΠαΣοΚ δεν φαίνεται να βιάζεται, όμως παραμένει το αίτημα τους για εκλογές.