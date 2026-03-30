Παρά τις ξεκάθαρες δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου νωρίτερα σήμερα πως στόχος των ΗΠΑ είναι το πετρέλαιο του Ιράν, η ιρανική πλευρά επιβεβαιώνει πως υπάρχει τουλάχιστον παρασκηνιακά διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά και μεσολαβημένες συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Παράλογες» οι απαιτήσεις των ΗΠΑ

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακαεΐ, η Τεχεράνη έχει λάβει μηνύματα μέσω μεσαζόντων που υποδηλώνουν τη διάθεση των ΗΠΑ για διαπραγματεύσεις, παρά ταύτα όπως ο ίδιος τόνισε οι αμερικανικές προτάσεις είναι «μη ρεαλιστικές, παράλογες και υπερβολικές».

«Η θέση μας είναι σαφής. Δεχόμαστε στρατιωτική επιθετικότητα. Όλες οι προσπάθειες και η δύναμή μας επικεντρώνονται στην υπεράσπιση του εαυτού μας», πρόσθεσε ο Μπακαεΐ, επαναλαμβάνοντας ότι το Ιράν δεν είχε καμία άμεση επαφή με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

«Αυτό που συζητήθηκε ήταν μηνύματα που λάβαμε μέσω ενδιάμεσων, σύμφωνα με τα οποία οι ΗΠΑ θέλουν να διαπραγματευτούν. Το Ιράν έχει από την αρχή ξεκάθαρη θέση και γνωρίζει πολύ καλά το πλαίσιο που εξετάζει. Οι πληροφορίες που μας μεταφέρθηκαν περιλάμβαναν υπερβολικά και παράλογα αιτήματα», σημείωσε.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα χάσουν τον πόλεμο

Παράλληλα με τα παραπάνω ο στρατός του Ιράν ανακοίνωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία είναι αυτή που θα καθορίσει πώς και πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει ξεκινήσει ποτέ πόλεμο, αλλά θα απαντήσει αποφασιστικά στην επιθετικότητα που δέχεται.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού στρατού «οι πολεμοχαρείς και λανθασμένοι υπολογισμοί του Τραμπ έχουν προκαλέσει μαζικές διαμαρτυρίες στις ΗΠΑ και παγκοσμίως».

Όπως σημείωσε: «Αν και είναι ο Τραμπ που ξεκίνησε την επίθεση κατά του Ιράν μαζί με το σιωνιστικό καθεστώς, σίγουρα γνωρίζει ότι θα χάσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον του ηρωικού λαού και των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν».

Νέα ανάρτηση από Τραμπ για το θέμα με απειλές

Με μια ανάρτηση του ο Τραμπ παρεμβαίνει στο ζήτημα και τις δηλώσεις των ιρανών, σχεδόν αντιγράφοντας την φρασεολογία τους για να την αντιστρέψει. Πιο συγκεκριμένα όπως ανέφερε στο Truth Social, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε «σοβαρές συζητήσεις» με ένα «νέο και πιο λογικό καθεστώς» για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, παράλληλα με το Ισραήλ.

Όπως έγραψε: «Έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, αλλά αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία – κάτι που όμως πιθανότατα θα γίνει – και αν τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν άμεσα και λειτουργήσουν κανονικά, θα ολοκληρώσουμε τη «ωραία μας παραμονή» στο Ιράν καταστρέφοντας πλήρως όλα τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής, τα πετρελαιοπηγές και το νησί Χαργκ (και πιθανόν όλα τα εργοστάσια αφαλάτωσης!), τα οποία μέχρι τώρα δεν έχουμε «αγγίξει» επίτηδες».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτή η ενέργεια θα αποτελεί εκδίκηση για τους πολλούς Αμερικανούς στρατιώτες και άλλους που, όπως υποστήριξε, έχουν σκοτωθεί από το Ιράν κατά τη διάρκεια των 47 χρόνων της «κυριαρχίας τρόμου» του προηγούμενου καθεστώτος.

Τι γίνεται με τις επαφές που έχουν ξεκινήσει

Στο μεταξύ, το Πακιστάν, που θεωρείται ο βασικός μεσολαβητής μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, φιλοξένησε την Κυριακή μια τετραμερή συνάντηση με τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, χωρίς όμως να προκύψει κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, την ώρα μάλιστα που η σύγκρουση στην περιοχή δείχνει να μην παρουσιάζει σημάδια αποκλιμάκωσης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, οι ΗΠΑ παρουσίασαν στο Ιράν πρόταση 15 σημείων για εκεχειρία, η οποία περιλάμβανε την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν απέρριψε το σχέδιο και πρότεινε εναλλακτικές λύσεις, τονίζοντας ότι ζητά να σταματήσουν οι ισραηλινές επιθέσεις κατά των συμμάχων του στην περιοχή – κάτι που το Ισραήλ είναι απίθανο να αποδεχθεί.