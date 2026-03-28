Θλίψη έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ ο θάνατος του ηθοποιού Τζέιμς Τόλκαν που έγινε ιδιαίτερα γνωστός μέσα από το «Top Gun». Ο ηθοποιός πέθανε σε ηλικία 94 ετών, στις 26 Μαρτίου 2026, στο Saranac Lake.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του αυστηρού διευθυντή Στρίκλαντ στη σειρά ταινιών «Back to the Future», αλλά και ως Τομ «Stinger» Τζάρντιαν στο «Top Gun».

«Δυστυχώς, οι ειδήσεις για τον Τζέιμς είναι αληθινές», επιβεβαιώνει ο Τζον Αλκαντάρ, εκπρόσωπος του Τόλκαν για τις δημόσιες εμφανίσεις, στην εφημερίδα USA TODAY. «Ο Τζέιμς ήταν ένας αγαπητός επαγγελματίας που έζησε μια ωραία και γεμάτη ζωή». Δεν δόθηκε καμία πληροφορία σχετικά με την αιτία θανάτου.

Ο Τόλκαν έδειξε επίσης το εύρος των δυνατοτήτων του στην ταινία του 1975 «Ο ειρηνοποιός », την εκκεντρική ιστορική σάτιρα του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν. Αργότερα εμφανίστηκε στην ταινία «Ντικ Τρέισι» στον ρόλο του διεφθαρμένου λογιστή.