Τη θέση του ότι η αίθουσα για τη δίκη των Τεμπών είναι απολύτως κατάλληλη επανέλαβε ο Γιώργος Φλωρίδης. Ο υπουργός ανέφερε ότι «ο χώρος είναι απολύτως κατάλληλος, θα αποδειχθεί στη συνέχεια».

«Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην αίθουσα. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε μικρότερη αίθουσα έγιναν δίκες μεγαλύτερες από αυτήν, όπως η δίκη για το Μάτι που είχε 104 θύματα» υποστήριξε μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του ΣΚΑΪ.

Στη συνέχεια ο Γιώργος Φλωρίδης επεσήμανε: «Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας. Ο χώρος μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτής της δίκης με βάση την εμπειρία της μεγαλύτερης αίθουσας που υπήρχε στη χώρα. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι αυτή η δίκη δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε να γίνει. Στα καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι. Από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν μόνο οι τρεις. Στην αίθουσα μπήκε κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο»

Μάλιστα, έστειλε και μήνυμα ενόψει της επανέναρξης της δίκης την ερχόμενη Τετάρτης λέγοντας: «Την 1η Απριλίου θα μπουν μόνο αυτοί που ορίζει ο νόμος, δηλαδή οι δικηγόροι, οι συγγενείς – διάδικοι. Η αστυνομία θα κάνει την ταυτοποίηση»