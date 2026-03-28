Το θεατρικό τοπίο των επόμενων εβδομάδων κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο κοινωνικό σχόλιο, την επανεπίσκεψη κλασικών έργων και τη σκηνική αναμέτρηση με τη συλλογική μνήμη.

Οι παραστάσεις που ακολουθούν συνδυάζουν διαφορετικές αισθητικές και θεματικές, φωτίζοντας ζητήματα που παραμένουν επίκαιρα, με τρόπο άμεσο και ουσιαστικό.

Άγριος Σπόρος

Ο «Άγριος Σπόρος» του Γιάννη Τσίρου, ένα από τα πιο αιχμηρά έργα της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας, παρουσιάζεται για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στη Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη. Σε ένα παρακμιακό επαρχιακό τοπίο, μια μυστηριώδης εξαφάνιση πυροδοτεί έναν μηχανισμό καχυποψίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

«Στον Άγριο Σπόρο, όλα θυμίζουν μια τελετουργία που οδηγεί στη σφαγή. Η παραλία είναι τόπος εξορίας, η καντίνα ένα αυτοσχέδιο καταφύγιο, κι ο κεντρικός ήρωας, ο φορέας μιας ενοχής που δεν του ανήκει, αλλά του αποδίδεται. Γύρω του, μια κοινωνία που θυμίζει τον χορό της αρχαίας τραγωδίας, εκεί όπου η τιμωρία προηγείται του εγκλήματος και η Δικαιοσύνη μετατρέπεται σε όργανο εκτόνωσης», λέει ο σκηνοθέτης.

Με κοφτή γλώσσα και ένταση, το έργο φωτίζει έναν κόσμο όπου η επιβίωση γίνεται καθημερινή μάχη. Artbox Fargani Theater – Παραστάσεις: 15, 16, 22 & 23 Απριλίου

Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές άνω των 16 ετών.

Κουκλίτσα

Η Μαρία Πανουργιά σκηνοθετεί την «Κουκλίτσα», μια σύγχρονη προσέγγιση στο εμβληματικό «Κουκλόσπιτο» του Ίψεν. Με αφετηρία το ζήτημα της γυναικείας ταυτότητας και χειραγώγησης, η παράσταση στήνει ένα σκηνικό όπου το οικείο μετατρέπεται σε σκοτεινό και απρόβλεπτο. Μέσα από μια ρευστή, σχεδόν «παρακολουθητική» ματιά, αναδεικνύονται οι ρωγμές στις ανθρώπινες σχέσεις και οι ρόλοι που επιβάλλονται.

«Το αδιαμφισβήτητα επίκαιρο ακόμα και στις μέρες μας έργο του Ίψενκαταπιάνεται με τηνπεριφρόνηση και τη χειραγώγηση των γυναικών στις ανδροκρατούμενες κοινωνίες σε όλο τονκόσμο. Λαμβάνει δε μια σχεδόν υπερφυσική διάσταση όσο μένουν άλυτα τα υπαρξιακά καικοινωνικά ζητήματα που θίγει. Είναι, άλλωστε, εντυπωσιακό πόσο λίγο έχουν αλλάξει ταπράγματα για τις γυναίκες στο κοινωνικό και οικογενειακό τους περιβάλλον από το 1879 πουγράφτηκε το σκοτεινό και ύπουλα βίαιο έργο του Ίψεν. Η μετατροπή, όμως, της Κούκλας σεδαίμονα δεν θα δηλώσει το«κακό». Αντίθετα, θα σημάνει τηνεπιλογή και την ευθύνη που απαιτείη ελευθερία. Η τελική ρήξη δεν είναι απλώς έξοδος από το σπίτι. Είναι έκρηξη.»

Παίζουν (αλφαβητικά): Στέλλα Βογιατζάκη, Μπάμπης Γαλιατσάτος, Ελεάνα Γεωργούλη, Δέσποινα Καραγιάννη, Μαρίνα Μάλλιου, Χριστιάνα Ματέλσκα Τόκα, Κατερίνα Παπαδάκη, Φιντέλ Ταλαμπούκας, Αινείας Τσαμάτης Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», Εθνικό Θέατρο – Πρεμιέρα: 16 Απριλίου

Η ζωή στα χέρια της

Η «κωμικοτραγωδία» του Βασίλη Κατσικονούρη ανεβαίνει στο BIOS, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Καραμεσίνη, επιστρέφοντας με χιούμορ και αιχμηρή ματιά στην καθημερινότητα. Μια παράσταση που, πίσω από την ελαφρότητά της, αγγίζει διαχρονικά ζητήματα.

Ο συγγραφέας ολοκληρώνει «με το έργο αυτό μια τριλογία που ξεκίνησε με το Γάλα (2003) και συνεχίστηκε με τους Αγνοούμενους-μια ενδιαφέρουσα ζωή (2005) και που ο ίδιος ονομάζει «Η τριλογία των Ανυπεράσπιστων». Γραμμένο το 2007, το Πήρε τη ζωή της στα χέρια της-όπως είναι ο πλήρης τίτλος του θεατρικού κειμένου- παραμένει διαχρονικό, καθώς τα θέματα που θίγει εξακολουθούν να είναι βασανιστικά επίκαιρα».

Με πρωταγωνιστές τους Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστα Καζανά, Εύα Κοτανίδη και Χριστόδουλο Στυλιανού, το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τον υπαρξιακό προβληματισμό. BIOS, Πρεμιέρα: 7 Μαΐου

Συναίνεση (Consent)

Το σύγχρονο έργο της Νίνα Ρέιν ανεβαίνει στο Σύγχρονο Θέατρο, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Μέσα από την ιστορία μιας ομάδας δικηγόρων που εμπλέκονται σε υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης, η παράσταση εξετάζει τα όρια ανάμεσα στον νόμο, την ηθική και την προσωπική ευθύνη. Ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα που θέτει δύσκολα, αλλά επίκαιρα ερωτήματα.

Η «Συναίνεση» παρουσιάστηκε πρώτη φορά το 2017 στο National Theatre του Λονδίνου, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, και το 2018 μεταφέρθηκε στο θέατρο Harold Pinter του West End. Το έργο απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων το Susan Smith Blackburn Prize (2018), ένα από τα σημαντικότερα διεθνή βραβεία που απονέμονται σε θεατρικά έργα γραμμένα από γυναίκες συγγραφείς.

Παίζουν: Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίττυ Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Ερρίκος Μηλιάρης, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου. Σύγχρονο Θέατρο – Πρεμιέρα: 17 Απριλίου 2026

Τζένη Τζένη

Ο Νίκος Καραθάνος εμπνέεται από την ομώνυμη κλασική ταινία και μεταφέρει στη σκηνή μια νοσταλγική, αλλά και στοχαστική ματιά στην Ελλάδα του χθες. Με φόντο μια «χαμένη» εποχή φωτός και ανεμελιάς, η παράσταση λειτουργεί ως ένα ιδιότυπο θεατρικό ρέκβιεμ αλλά και ως γιορτή μνήμης.

«Με αρχική έμπνευση το “Τζένη Τζένη”, την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στην σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή. Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.»

Στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη, οι ήρωες επιστρέφουν σαν φαντάσματα μιας Ελλάδας που επιμένει να μας συγκινεί.

Στη διανομή: Νίκος Καραθάνος, Χρήστος Λούλης, Χάρις Αλεξίου, Ζέτα Μακρυπούλια, Άγγελος Παπαδημητρίου, Γαλήνη Χατζηπασχάλη κ.ά. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Πρεμιέρα: 23 Απριλίου

