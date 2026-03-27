Ο Παναγιώτης Φωτεινός, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει το επικείμενο συνέδριο του ΠαΣοΚ, την ατζέντα, τις αναμενόμενες εξελίξεις, τις εσωκομματικές δυναμικές και τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Τι αλλάζει στη δομή και τη στρατηγική του κόμματος και ποια είναι τα κρίσιμα στοιχήματα της επόμενης ημέρας.



Στο podcast με τίτλο «Οι πρωταγωνιστές και τα αγκάθια του συνεδρίου του ΠαΣοΚ» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

00:22 Η έναρξη και το τριήμερο πρόγραμμα του συνεδρίου του ΠαΣοΚ

1:32 Το ζήτημα της διεύρυνσης προς άλλους πολιτικούς χώρους

1:52 Ο ρόλος της Επιτροπής Διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη

04:03 Το κλίμα πριν το συνέδριο: Οι έντονες εσωκομματικές εντάσεις και η διαμάχη για τη δεύτερη θέση

05:15 Η στροφή σε πιο ενωτικό κλίμα την τελευταία εβδομάδα και η κοινές εμφανίσεις στελεχών

06:28 Το κείμενο της διακήρυξης και η πολιτική γραμμή που αποκτά χαρακτήρα «εθνικής στρατηγικής»

07:15 Η συζήτηση για το πόσο «αιχμηρή» πρέπει να είναι η στάση μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία

08:34 Οι οργανωτικές αλλαγές, η ενίσχυση της βάσης στη λήψη αποφάσεων, η δημιουργία νέων περιφερειακών οργάνων και η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου του ΠαΣοΚ

11:31 Η τάση για μεγαλύτερη πειθαρχία στην κοινοβουλευτική ομάδα για ενιαία γραμμή και αποφυγή δημόσιων πολιτικών διαφοροποιήσεων

13:47 Η υπόθεση της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου και οι αντιδράσεις

