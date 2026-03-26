Τραγικός ήταν ο επίλογος της επιχείρησης εντοπισμού στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, καθώς ο 34χρονος δύτης, κυβερνήτης της πολιτικής αεροπορίας, με μεγάλη εμπειρία, εντοπίστηκε νεκρός στο περιβόητο «Πηγάδι του Διαβόλου», χθες το απόγευμα.

Η σορός του βρέθηκε σε βάθος 30 μέτρων, σε ένα σημείο που η φύση και η γεωλογία δημιουργούν μια θανάσιμη παγίδα για κάθε δύτη.

Η κατάθεση του 28χρονου φίλου του, που βρισκόταν μαζί του την περασμένη Κυριακή, προκαλεί ρίγος. Περιγράφει μια δραματική μάχη με τα στοιχεία της φύσης, όπου η απόσταση μεταξύ ζωής και θανάτου κρίθηκε σε κλάσμα του χρόνου.

«Τον παρέσυρε το ρεύμα μέσα σε δύο δευτερόλεπτα»

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο 28χρονος, οι δύο δύτες δεν είχαν σκοπό να εισέλθουν στη σήραγγα. «Αισθανόμασταν ένα απαλό ρεύμα προς την είσοδο. Ξαφνικά, ο 34χρονος ξεπέρασε την είσοδο για 1-2 μέτρα. Τον είδα να γυρίζει το σώμα του και να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το υποβρύχιο σκούτερ, αλλά το ρεύμα δυνάμωσε απότομα. Πριν προλάβω να αντιδράσω, χάθηκε από το οπτικό μου πεδίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μάχη με το σκοινί και το σπασμένο κάγκελο

Ο 28χρονος αναδύθηκε για να ζητήσει βοήθεια και ξανακατέβηκε αμέσως με σκοινιά. Η περιγραφή της προσπάθειας είναι συγκλονιστική:

Στην πρώτη απόπειρα, έριξε ένα μπαλόνι με λεπτό σκοινί, ο 34χρονος το έπιασε, αλλά το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε. Στη δεύτερη, βρήκε ένα χοντρό σκοινί, το έκοψε από την επιφάνεια και το κατέβασε. Ο 34χρονος το έπιασε και επί 40 λεπτά πάλευαν και οι δύο ενάντια στο ρεύμα. Η κρίσιμη στιγμή: «Κάποια στιγμή κινδύνευσα και εγώ γιατί έσπασε το σιδερένιο κάγκελο από το οποίο κρατιόμουν», περιγράφει ο επιζών.

Πριν αναγκαστεί να αναδυθεί λόγω εξάντλησης, ο 28χρονος άφησε μέσα στη σήραγγα το δικό του σκούτερ και μια εφεδρική μπουκάλα οξυγόνου, με την ελπίδα ο φίλος του να καταφέρει να απεγκλωβιστεί.

Το «Πηγάδι του Διαβόλου»: Ένα αχαρτογράφητο σπήλαιο

Το υποθαλάσσιο πηγάδι βρίσκεται στο δεύτερο λιμανάκι της Βουλιαγμένης και αποτελεί την είσοδο μιας σήραγγας διαμέτρου 3 μέτρων.

Βάθος: Η είσοδος ξεκινά στα 11 μέτρα.

Επικινδυνότητα: Στα 16 μέτρα, το ρεύμα γίνεται βίαιο και «ρουφάει» τον δύτη προς τα κάτω.

Το άγνωστο: Η σήραγγα έχει εξερευνηθεί μόνο μέχρι τα 150 μέτρα, ενώ εκτιμάται ότι συνδέεται με τη Λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το σκοτεινό παρελθόν: Οι τρεις Αμερικανοί του 1978

Η τραγωδία του 34χρονου πιλότου ξύπνησε μνήμες από τον Σεπτέμβριο του 1978, όταν δύο αμερικανοί στρατιωτικοί και μία γυναίκα χάθηκαν στο ίδιο σημείο.

Τα οστά τους εντοπίστηκαν σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, το 2006, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του σημείου ως ενός από τα πιο επικίνδυνα στις ελληνικές θάλασσες.