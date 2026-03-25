Δραματικός επίλογος, μετά από τέσσερις ημέρες ερευνών, στην υπόθεση με τραγικό πρωταγωνιστή έναν 34χρονο δύτη, που αγνοείτο από την περασμένη Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης εντοπίστηκε η σορός του, σε μεγάλο βάθος, στο σημείο που πολλοί αποκαλούν «πηγάδι του διαβόλου», γεγονός που δεν επέτρεψε την άμεση ανάσυρσή της σήμερα.

Ωστόσο, οι ειδικοί δύτες που συμμετέχουν στην επιχείρηση, ασφάλισαν με ιμάντες τη σορό, καθώς δεν ήταν εφικτό να ανασυρθεί άμεσα. Όπως εκτιμούν οι αρχές, η όλη διαδικασία θα μπορέσει να ολοκληρωθεί το Σάββατο, όταν και θα έχουν προμηθευτεί τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ανάσυρση.

Υπενθυμίζεται πως, κατά τη διάρκεια των χθεσινών ερευνών, σε βάθος 30 μέτρων, είχαν βρεθεί φιάλη οξυγόνου, ένα βατραχοπέδιλο και μία μηχανή τύπου σκούτερ.

Στο σημείο, μεταξύ άλλων, επιχειρούσε δύναμη του Λιμενικού, του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Λίγα μέτρα μακριά από τους διασώστες, συγγενείς και φίλοι του 34χρονου παρακολουθούσαν με αγωνία, την επιχείρηση.