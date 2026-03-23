Κορυφώνεται η αγωνία στη Βουλιαγμένη για τον 34χρονο δύτη που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια κατάδυσης στο λεγόμενο «πηγάδι του διαβόλου», ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία της περιοχής.

Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων επικεντρώνονται πλέον σε συγκεκριμένο υποθαλάσσιο σπήλαιο, το οποίο φημίζεται για τη δυσκολία και την επικινδυνότητά του.

Στην είσοδό του, μάλιστα, υπάρχει προειδοποιητική πινακίδα που αποτυπώνει με τον πιο δραματικό τρόπο τον κίνδυνο: «Πέρα από το σημείο αυτό δεν υπάρχει τίποτα να δεις που να αξίζει περισσότερο από τη ζωή».

Παρά το γεγονός ότι οι Αρχές εκτιμούν πως έχουν εντοπίσει το πιθανό σημείο όπου βρίσκεται ο αγνοούμενος, η επιχείρηση καθυστερεί, λόγω της ανάγκης ειδικής προετοιμασίας. Το βάθος φτάνει περίπου τα 30 μέτρα, ενώ η μορφολογία του σπηλαίου απαιτεί τη συνδρομή έμπειρων σπηλαιοδυτών.

Ο 34χρονος, πιλότος στο επάγγελμα και έμπειρος δύτης, είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με φίλο του για κατάδυση. Ήταν εκείνος που αντιλήφθηκε την εξαφάνισή του και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Από την πρώτη στιγμή, κινητοποιήθηκαν δύτες της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών, καθώς και εξειδικευμένοι σπηλαιολόγοι, οι οποίοι πραγματοποίησαν εκτεταμένες έρευνες χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Οι προσπάθειες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ κάθε λεπτό που περνά εντείνει την αγωνία για την έκβαση της επιχείρησης.