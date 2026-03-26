Την χρειαζόταν μια μεγάλη επιτυχία η Amazon MGM Studios και τα κατάφερε, κατακτώντας -επιτέλους- την κορυφή του box office με την ταινία επιστημονικής φαντασίας «Project Hail Mary» με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ, η οποία σημείωσε ένα εντυπωσιακό άνοιγμα 80,5 εκ. δολαρίων στην αγορά της Βόρειας Αμερικής. Ειρωνικά, μια κίνηση Hail Mary στα αγγλικά σημαίνει την απολύτως τελευταία ευκαιρία -και ίσως αυτή η ταινία να ήταν η τελευταία ευκαιρία της Amazon για μια κινηματογραφική επιτυχία.

Διεθνώς, τα μεικτά έσοδα ήταν στα 60,4 εκ. δολάρια, ξεκινώντας στην πρώτη θέση των box office σε κάθε αγορά εκτός από εκείνη της Κίνας -τα έξοδα για την δημιουργία της ταινίας υπόλογίζονται στα 200 εκ. δολάρια.

Η επιτυχία αποτελεί το επιστέγασμα μιας δεκαετούς αναζήτησης της ταυτότητας της εταιρείας, με πειραματισμούς με ανεξάρτητες παραγωγές και απευθείας κυκλοφορίες στην πλατφόρμα του Prime Video. Πλέον, μπορεί να καυχηθεί ότι βρήκε τη φόρμουλα για ένα παγκόσμιο blockbuster.

Πρόκειται για ένα απίτευγμα ακόμη πιο σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η ταινία δεν αποτελεί μέρος κάποιου προϋπάρχοντος franchise, κάτι που την καθιερώνει ως το μεγαλύτερο άνοιγμα πρωτότυπης ταινίας μετά το «Oppenheimer» του 2023.

Blockbuster, αλλά με επιστημονικό και συναισθηματικό βάθος

Το «Project Hail Mary» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Άντι Γουίαρ, ο οποίος είχε υπογράψει και τη «Διάσωση» (The Martian) και βρίσκεται στη λίστα με τα best-sellers των New York Times επί 40 εβδομάδες, καθώς και στα προτεινόμενα των Μπαράκ Ομπάμα και Μπιλ Γκέιτς, .

Η ιστορία ακολουθεί τον Ράιλαντ Γκρέις, έναν δάσκαλο που ξυπνά σε ένα διαστημόπλοιο έχοντας πάθει αμνησία. Τα δύο μέλη του πληρώματος δίπλα του είναι νεκρά. Μέσα από μια σειρά πειραμάτων που διεξάγει με ό,τι μέσα διαθέτει στο σκάφος, αρχίζει να ανακτά τη μνήμη του και να συνειδητοποιεί το μέγεθος της καταστροφής που απειλεί τη Γη καθώς ένας εξωγήινος μικροοργανισμός, τα «Αστρόφαγα», τρέφεται με την ενέργεια του Ήλιου, προκαλώντας τη σταδιακή ψύξη του πλανήτη. Η ανθρωπότητα έχει ελάχιστο χρόνο πριν από τον οριστικό αφανισμό της και ο Γκρέις είναι η τελευταία ελπίδα.

Η μεγάλη ανατροπή του βιβλίου, την οποία οι σκηνοθέτες Φιλ Λορντ και Κρις Μίλερ μετέφεραν με δεξιοτεχνία στην οθόνη, είναι η συνάντηση του Γκρέις με ένα άλλο ον που βρίσκεται σε παρόμοια μοίρα. Η φιλία που αναπτύσσεται ανάμεσα στον ίδιο και τον εξωγήινο «Ρόκι» είναι το συναισθηματικό κέντρο του έργου, καθώς οι δύο επιστήμονες, από διαφορετικούς κόσμους ο καθένας, προσπαθούν να σώσουν τους πλανήτες τους.

Η επιστημονική ακρίβεια του Γουίαρ που είδαμε στο «The Martian» είναι και εδώ παρούσα προβάλλοντας τις δυσκολίες στην επικοινωνία, τη διαφορά στη βαρύτητα και την ατμόσφαιρα των δύο όντων. Η κοινή γλώσσα που δημιουργείται βασίζεται στα μαθηματικά και τη μουσική.

Παρά το τεράστιο budget, η παραγωγή αποφεύγει την παγίδα να βασιστεί μόνο σε εντυπωσιακά εφέ, αλλά επέλεξε να διατηρήσει την επιστημονική αυστηρότητα του βιβλίου, επενδύοντας παράλληλα στη συναισθηματική σύνδεση του ήρωα με τον Ρόκι. Η οπτικοποίηση ενός όντος με πέντε πόδια και πέτρινο σκελετό που επικοινωνεί με μουσικούς τόνους, θεωρείται ήδη τεχνικό επίτευγμα, καθώς αποφεύγει τα ανθρωπόμορφα κλισέ και ακολουθεί πιστά τη βιολογία που επινόησε ο συγγραφέας.

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, Ντενό Βιλνέβ, αλλά και ο James Bond στην Amazon MGM Studios

Με την ορμή αυτής της επιτυχίας, η Amazon MGM Studios προχωρά πλέον σε ακόμη πιο τολμηρά σχέδια. Στις 5 Ιουνίου 2026 αναμένεται στις αίθουσες το «Masters of the Universe» σε σκηνοθεσία Τράβις Νάιτ. Η ταινία φιλοδοξεί να αποτελέσει μια επική επανεκκίνηση του He-Man, με τον Νίκολας Γκαλιτζίν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζάρεντ Λέτο ως Σκέλετορ. Το κάστινγκ συμπληρώνουν η Καμίλα Μέντες ως Τίλα και ο Ίντρις Έλμπα ως Man-At-Arms, σε μια παραγωγή που υπόσχεται να μεταφέρει τη μάχη για την Ετέρνια με πρωτοφανή ρεαλισμό και κλίμακα. Το ριμέικ του «The Thomas Crown Affair» με τον Μάικλ Μπ. Τζόρνταν ως πρωταγωνιστή βρίσκεται επίσης στα άμεσα σχέδια του τεχνολογικού κολοσσού.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο κινηματογραφικό στοίχημα παραμένει ο James Bond. Η επίσημη ανακοίνωση ότι ο Ντενί Βιλνέβ θα σκηνοθετήσει την 26η ταινία του 007 έχει αλλάξει τα δεδομένα στη βιομηχανία. Ο δημιουργός του «Dune» και του «Blade Runner 2049» αναλαμβάνει να επαναπροσδιορίσει τον θρυλικό πράκτορα στη μετά-Ντάνιελ Κρεγκ εποχή. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βιλνέβ αναζητά έναν Βρετανό ηθοποιό που να ανήκει ηλικιακά στα late 20s με early 30s, ο οποίος θα είναι σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό, ώστε να χτιστεί η νέα ταυτότητα του χαρακτήρα από το μηδέν.

Παρά τις έντονες φήμες για ονόματα όπως ο Κάλουμ Τέρνερ ή ο Τζέικομπ Ελόρντι, η επίσημη διαδικασία κάστινγκ αναμένεται να ξεκινήσει μόλις ο Βιλνέβ ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του για το τρίτο μέρος του «Dune», στοχεύοντας σε έναν Bond που θα είναι πιο κοντά στην περιγραφή του Ίαν Φλέμινγκ, ένα «ψυχρό όργανο» της υπηρεσίας του.

Η επόμενη μέρα για την τεχνολογικό κολοσσό που θέλει να κατακτήσει τον κινηματογράφο

Η στρατηγική της εταιρείας να επενδύει σε πρωτότυπες ιστορίες που έχουν όμως τη δυναμική ενός franchise, αποδίδει καρπούς, βρίσκοντας το στυλ της με ένα μοντέλο που θυμίζει τα παραδοσιακά στούντιο του Χόλιγουντ, στοχεύοντας σε περίπου 15 κινηματογραφικές παραγωγές με προβολή στις αίθουσες, τον χρόνο.

Ο Μάικ Χόπκινς, επικεφαλής της Amazon MGM, εξήγησε ότι η επένδυση στις αίθουσες αποφέρει άμεσα έσοδα και παράλληλα ενισχύει την αξία των ταινιών όταν αυτές καταλήγουν αργότερα στη streaming πλατφόρμα.

Η είσοδος ενός παίκτη με τα οικονομικά μεγέθη της Amazon στη διαδικασία της κινηματογραφικής παραγωγής μπορεί να φέρει περισσότερες ταινίες υψηλού προϋπολογισμού που δεν βασίζονται αναγκαστικά σε σούπερ ήρωες. Η επιτυχία του Ράιαν Γκόσλινγκ ως Ράιλαντ Γκρέις επιβεβαιώνει επίσης τη δύναμη των μεγάλων αστέρων όταν συνδυάζονται με έξυπνα σενάρια. Η συνέχεια στις αίθουσες!