Από όλες τις συγκρούσεις ανάμεσα σε θρύλους των κλασικών ταινιών που εστιάζουν στις πολεμικές τέχνες, υπάρχει μία η οποία, ακόμα κι αν δεν είναι κάποιος μεγάλος θαυμαστής του είδους, την έχει ακούσει. Μιλάμε, φυσικά, για την δεκάλεπτη μάχη του Τσακ Νόρις, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών την Παρασκευή (20/3), με τον Μπρους Λι.

Αν και έχουμε παρακολουθήσει αμέτρητες μάχες όλα αυτά τα χρόνια στον κινηματογράφο, ταινίες όπως το The Way of the Dragon (Ο Κίτρινος Πράκτωρ Εναντίον της Μαφίας) του 1972, έχουν ξεχωριστή θέση τόσο στη μνήμη μας, όσο και στην καρδιά μας.

Εκτός από το cult στοιχείο, που όσο περνούν τα χρόνια γίνεται όλο και πιο σημαντικό αν κρίνουμε από τη διάθεση να γυρίζουμε συνεχώς στο παρελθόν, η ταινία συζητιέται έντονα για έναν ακόμη λόγο: ήταν η πρώτη εμφάνιση του Τσακ Νόρις στον κινηματογράφο.

Η σύγκρουση δύο κόσμων

Οι Μπρους Λι και Τσακ Νόρις θεωρούνται οι δύο εμβληματικές μορφές στον κόσμο των πολεμικών τεχνών, αλλά διαφέρουν εντελώς ως προς το στυλ μάχης τους. Ο Νόρις, όταν συναντήθηκαν, ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής στο καράτε, ενώ ο Λι ειδικός στο κουνγκ φου, έχοντας εκπαιδευτεί στο Γουίνγκ Τσουν και δημιουργήσει το δικό του στυλ, το Τζιτ Κουν Ντο, τη δεκαετία του 1960.

Το δίδυμο, αν και συγκρούστηκε στην ταινία, έκανε σπάρινγκ στην πραγματική ζωή. Το The Way of the Dragon αποτέλεσε την τρίτη ταινία στην καριέρα του Λι στις πολεμικές τέχνες και την πρώτη (επίσημη) κινηματογραφική εμφάνιση του Νόρις με αναφορά στο όνομά του. Ο Νόρις, μάλιστα, είχε τη δεύτερη θέση στους τίτλους, παρόλο που είχε πολύ λίγες ατάκες και εμφανίστηκε μόνο προς το τέλος της ταινίας.

Ο χαρακτήρας του Τσακ Νόρις, ο Κολτ, ήταν ένας μαχητής που στάλθηκε για να αντιμετωπίσει τον χαρακτήρα του Μπρους Λι σε μια επική μονομαχία ένας εναντίον ενός στο Κολοσσαίο της Ρώμης.

Η μάχη τους, διάρκειας σχεδόν δέκα λεπτών, στην οποία φαίνεται ότι έρχονται σε πραγματική επαφή με αρκετά από τα χτυπήματά τους, θεωρείται μία από τις πιο έντονες και καλοσχεδιασμένες σκηνές μάχης στην ιστορία του είδους. Δεδομένου ότι ο Κολτ του Τσακ Νόρις ήταν ο αντίπαλος, η μάχη κατέληξε με νίκη του Λι.

Η γνωριμία τους

Ο Τσακ Νόρις δεχόταν συχνά σε πολλές ερωτήσεις συνεντεύξεις για τη σχέση του με τον Λι. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 1968 σε ένα τουρνουά καράτε και έγιναν φίλοι. Για περίπου δύο χρόνια, ο Λι και ο Νόρις προπονούνταν μαζί στην αυλή του Νόρις. Σύμφωνα με τον δεύτερο, η προπόνησή τους δεν περιλάμβανε ποτέ κανονική μάχη, αν και έχει παραδεχτεί ότι υπήρξε κάποιο «σπάρινγκ».

Ο Νόρις, γνωστός και από τη σειρά Walker, Texas Ranger, έχει αποφύγει να δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια αυτών των προπονήσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν έφτασαν ποτέ στο σημείο να θεωρηθούν πραγματική μάχη.

Υπήρχαν για χρόνια φήμες ότι ο Μπρους Λι και ο Τσακ Νόρις έδωσαν μια μυστική μάχη σε κάποιον διάδρομο, αλλά αυτό πιθανότατα δεν συνέβη ποτέ, σύμφωνα με τον Νόρις.