Αυτό που προτείνουν Αθήνα και Λευκωσία είναι η εκπόνηση ενός σαφούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα ενεργοποιείται αναλόγως του είδους και του μεγέθους της απειλής. Το πρόβλημα, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, είναι ότι οι περισσότεροι εκ των Ευρωπαίων παραμένουν διστακτικοί.

Αυτό, άλλωστε, αποτυπώθηκε και στη Σύνοδο της περασμένης Πέμπτης, όπου πάντως η παρέμβαση των Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη προκάλεσε αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταδόθηκε από τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα, καθώς πράγματι η ασφάλεια απασχολεί κατά κόρον έστω… κάποιους Ευρωπαίους. Κι αυτό διότι δεν είναι το ίδιο να ζεις στην Ιβηρική με το να ζεις στη Λευκωσία ή την Πολωνία.

Η πρώτη αντίδραση της επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν δέχθηκε επίθεση η Κύπρος ήταν ότι τα drones κατευθύνονταν κατά των βρετανικών βάσεων, άρα όχι εναντίον… ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτά βλέπουν κάποιοι και σε συνδυασμό με την παραδοσιακή δυστοκία των Βρυξελλών στη λήψη των αποφάσεων, όπως συμβαίνει και τώρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, και λένε ότι μοναδική λύση για να ανταπεξέλθει η Ένωση στις προκλήσεις των καιρών είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων.

Το σενάριο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, οι κακές γλώσσες στην Αθήνα λένε ότι εν μέσω του κακού, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έθεσε ξανά ζήτημα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, δίνοντας περισσότερη ώθηση στην κριτική περί στρατιωτικοποίησης του νησιού. Ήρθαν μετά και τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα και έδεσε το γλυκό.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Σε όσους διαφωνούν με τις προφανείς επιλογές Χριστοδουλίδη να πω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου», υποστήριξε έμπειρος Κύπριος συνομιλητής του Βηματοδότη. Βέβαια, τον Μάιο υπάρχουν βουλευτικές εκλογές στη μεγαλόνησο, οι οποίες θα είναι ένα πολύ σοβαρό κρας τεστ για όλους, μεταξύ αυτών και για τον Χριστοδουλίδη.

Κόμμα ο ίδιος δεν έχει, αλλά από συγκεκριμένα κόμματα στηρίζεται, ενώ η πιθανή διόγκωση της αντισυστημικής ψήφου θα είναι ένα μήνυμα ευθέως και προς τον ίδιο. Μέσα σε όλα αυτά η Κύπρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της ως προεδρεύουσα της Ε.Ε., σε μια θητεία που είμαι βέβαιος ότι αλλιώς την περίμεναν και αλλιώς τους ήρθε.