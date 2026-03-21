Αποβολή από τη δίκη

Πηγή μου από το υπουργείο Δικαιοσύνης με ενημέρωσε, πως η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν έμεινε μόνον στη σκληρότατη ανακοίνωση κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου και στη διατύπωση ευχών για να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της δίκης που αρχίζει τη Δευτέρα για την τραγωδία των Τεμπών.

Η Ένωση των Δικαστών ήδη επεξεργάστηκε – και σας την αποκαλύπτω- διάταξη που την προώθησε στο υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία προτείνεται το εξής. Το δικαστήριο, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, να έχει τη δυνατότητα, να αποβάλει όχι από την αίθουσα, αλλά από την υπόθεση, δικηγόρο που κατά σύστημα παρακωλύει τη διεξαγωγή μιας δίκης. Το μέτρο αυτό ισχύει και σε άλλες χώρες και πριν κατατεθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης είχε την έγκριση και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών.

Τώρα αν ο υπουργός Γιώργος Φλωρίδης θα το προωθήσει, η πηγή μου δεν μου το απάντησε. Άλλωστε η αποκάλυψη της ρύθμισης που κατέθεσαν οι δικαστικοί, δεν ήταν και λίγο, οπότε δεν επέμεινα…

H συμμαχία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη

Δικαιωμένοι αισθάνονται στο Μέγαρο Μαξίμου και το υπουργείο Εξωτερικών για τη συζήτηση που πρώτη είχε ανοίξει η Αθήνα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την ανάγκη προστασίας των νότιων συνόρων της Ένωσης, μάλιστα σε μια εποχή που τα μάτια όλων ήταν στραμμένα στα ανατολικά, δηλαδή στο μέτωπο της Ουκρανίας και τον ρωσικό κίνδυνο.

Όχι ότι αυτός εκλείπει, αλλά καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτραχύνεται, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας (μεταξύ αυτού και μια νέα πιθανή έξαρση του προσφυγικού), η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. στην Ανατολική Μεσόγειο καθίσταται απόλυτη προτεραιότητα.

Εξ ου και ο Μητσοτάκης μαζί με τον Χριστοδουλίδη αποφάσισαν να το πάνε ένα βήμα παρακάτω θέτοντας την περασμένη Πέμπτη στις Βρυξέλλες ζήτημα εξειδίκευσης του άρθρου 42.7, της περίφημης δηλαδή αμυντικής συνδρομής σε περίπτωση που ευρωπαϊκό κράτος δεχθεί επίθεση.

Το σχέδιο Αθήνας – Λευκωσίας και η Ε.Ε.

Αυτό που προτείνουν Αθήνα και Λευκωσία είναι η εκπόνηση ενός σαφούς επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο θα ενεργοποιείται αναλόγως του είδους και του μεγέθους της απειλής. Το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότεροι εκ των Ευρωπαίων παραμένουν διστακτικοί.

Αυτό, άλλωστε, αποτυπώθηκε και στη Σύνοδο της περασμένης Πέμπτης, όπου πάντως η παρέμβαση των Μητσοτάκη και Χριστοδουλίδη προκάλεσε αντίκτυπο τόσο εντός όσο και εκτός της αίθουσας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μεταδόθηκε από τα περισσότερα μεγάλα ευρωπαϊκά μέσα, καθώς πράγματι η ασφάλεια απασχολεί κατά κόρον έστω… κάποιους Ευρωπαίους. Κι αυτό διότι δεν είναι το ίδιο να ζεις στην Ιβηρική με το να ζεις στη Λευκωσία ή την Πολωνία.

Να σας θυμίσω ότι η πρώτη αντίδραση της επικεφαλής της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν δέχθηκε επίθεση η Κύπρος ήταν ότι τα drones κατευθύνονταν κατά των βρετανικών βάσεων, άρα όχι εναντίον… ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτά βλέπουν κάποιοι και σε συνδυασμό με την παραδοσιακή δυστοκία των Βρυξελλών στη λήψη των αποφάσεων, όπως συμβαίνει και τώρα για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης, και λένε ότι μοναδική λύση για να ανταπεξέλθει η Ένωση στις προκλήσεις των καιρών είναι η δημιουργία μιας Ευρώπης πολλών ταχυτήτων.

Ανησυχία για τον τουρισμό στην Κύπρο

Η γκρίνια και ο προβληματισμός εξαπλώνονται ραγδαία στην Κύπρο. Αυτά μου λέει ο ενημερωμένος συνεργάτης μου από τη μεγαλόνησο, καθώς στον απόηχο των επιθέσεων που δέχτηκαν τις πρώτες μέρες του πολέμου οι βρετανικές βάσεις φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητές οι απώλειες στον τουρισμό.

Θα αναρωτηθείτε, ευλόγως, τι φταίει η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη; «Τι να έκανε, να άφηνε τη χώρα απροστάτευτη;», αναρωτιέται έτερος συνομιλητής μου, κοντά στο Προεδρικό Μέγαρο. Φταίει, μου λένε, διότι το παράκανε στη φιλοτέχνηση της εικόνας ενός κράτους που καθώς τελεί σε εξαιρετικό κίνδυνο κάλεσε τη… μισή Ευρώπη ν’ αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις πέριξ του νησιού προκειμένου να προστατευθεί.

Με λίγα λόγια, ο επικοινωνιακός ορυμαγδός, τον οποίο λίγο- πολύ δημιούργησε η Λευκωσία, με τα μίντια να παίζουν ολημερίς μονοθεματικά την αμυντική συνδρομή και τον ίδιο τον πρόεδρο αλλά και τους συν αυτώ να… ευλογούν τα γένια του για την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης, μεγέθυναν τον πανικό με αποτέλεσμα να αρχίσουν οι ακυρώσεις.

Μην ξεχνάτε ότι η τουριστική σεζόν στην Κύπρο είναι μεγάλη. Προσθέστε και το ζήτημα του αφθώδους πυρετού, το οποίο δημιουργεί σειρά προβλημάτων στην τροφική αλυσίδα, και θα αντιληφθείτε ότι πράγματι μια κάποια… δυσχέρεια υπάρχει στο νησί…

Ο επικοινωνιακός οίστρος της Αθήνας!

Το πράγμα, όμως, γίνεται ακόμα πιο ενδιαφέρον διότι σύμφωνα με τις κακές γλώσσες γύρω από το Προεδρικό της Λευκωσίας, για την επικοινωνιακή υπερβολή φταίει και λίγο η Αθήνα! Πώς; Διότι ανέβασε όσο πιο ψηλά μπορούσε το θέμα της αποστολής των δύο φρεγατών και των τεσσάρων μαχητικών F-16 στην Κύπρο, με αποτέλεσμα το ταρατατζούμ ν’ αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.

Μα τι ακριβώς να έκαναν δηλαδή ο Μητσοτάκης και ο Δένδιας, αφού είναι ηλίου φαεινότερο ότι εκτός από την επιχειρησιακή διάσταση, η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης στόχευε στην προβολή σημαίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και προβολή σημαίας χωρίς επικοινωνία δεν υπάρχει.

Όπως, άλλωστε, θα έχετε διαπιστώσει τις τελευταίες ημέρες, Μέγαρο Μαξίμου και Υπουργείο Άμυνας κάνουν ευρύτατη χρήση των γεγονότων και των επιλογών τους προκειμένου να αναδείξουν την κυβέρνηση ως νησίδα σταθερότητας μέσα στο… χάος του πολιτικού συστήματος. Και όσο ο Μητσοτάκης… τσιμπάει στις δημοσκοπήσεις, τόσο θα συνεχίσει να πράττει αναλόγως. Ας κάνουμε βέβαια λίγη υπομονή για να δούμε πώς θα αποτυπωθεί στην κοινή γνώμη η ενεργοποίηση των ελληνικών Patriot στη Μέση Ανατολή, διότι η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο δεν ξέρω αν θα κάνει καλό στην κυβέρνηση. Ίδωμεν.

Το σενάριο ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ

Και για να κλείσω με τα της Κύπρου και ειδικά για τον φερόμενο εκνευρισμό της Λευκωσίας, οι αντίστοιχες κακές γλώσσες στην Αθήνα λένε ότι εν μέσω του κακού, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έθεσε ξανά ζήτημα ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, δίνοντας περισσότερη ώθηση στην κριτική περί στρατιωτικοποίησης του νησιού. Ήρθαν μετά και τα τουρκικά F-16 στα Κατεχόμενα και έδεσε το γλυκό.

«Σε όσους διαφωνούν με τις προφανείς επιλογές Χριστοδουλίδη να πω ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου», μου λέει έμπειρος Κύπριος συνομιλητής μου. Εγώ να σας θυμίσω ότι τον Μάιο έχουμε βουλευτικές εκλογές στη μεγαλόνησο, οι οποίες θα είναι ένα πολύ σοβαρό κρας τεστ για όλους, μεταξύ αυτών και για τον Χριστοδουλίδη.

Κόμμα ο ίδιος δεν έχει, αλλά από συγκεκριμένα κόμματα στηρίζεται, ενώ η πιθανή διόγκωση της αντισυστημικής ψήφου θα είναι ένα μήνυμα ευθέως και προς τον ίδιο. Μέσα σε όλα αυτά η Κύπρος συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της ως προεδρεύουσα της Ε.Ε., σε μια θητεία που είμαι βέβαιος ότι αλλιώς την περίμεναν και αλλιώς τους ήρθε.

Και το κυπριακό ποδόσφαιρο

Ακόμα και το Κυπριακό ποδόσφαιρο παρακολουθεί ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο πρόεδρος της Βουλής, που επισκέπτεται την Κύπρο, γευμάτισε με την ομόλογο του και η κουβέντα πήγε μεταξύ άλλων στη μπάλα, με την Αννίτα Δημητρίου να μην κρύβει τη στεναχώρια της για την ήττα της ομάδας της, ΑΕΚ Λάρνακας. Ο Κακλαμάνης σχολίασε ότι η ομάδα της έπαιξε ηρωικά προκαλώντας την έκπληξη της συνομιλήτριας επειδή γνώριζε τι έγινε στον αγώνα. «Όλα τα παρακολουθώ» της απάντησε ο Κακλαμάνης.

Στη συνάντηση του με τον πρόεδρο της Κύπρου, ο πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, παρατηρώντας ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την ακρίβεια και την ενέργεια. Μάλιστα, όπως είπε, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να δείξουν την ίδια ευελιξία όπως και στην περίοδο της πανδημίας.

Τοπικές στις επάλξεις

Έντονη κινητικότητα επέδειξαν αυτή την εβδομάδα οι «γαλάζιες» τοπικές σε Παπάγου-Χολαργό, Νέα Φιλαδέλφεια και Πεντέλη, αποδεικνύοντας πως ο κομματικός μηχανισμός παραμένει στην πρίζα, καθώς με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να κυριαρχεί, βουλευτές και υπουργοί επιδόθηκαν σε ασκήσεις γεωπολιτικής επί χάρτου, αναλύοντας από την ενεργειακή σκακιέρα μέχρι το νέο στάτους της χώρας.

Σε σχετική εκδήλωση της Παρασκευής, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος και ο Δημήτρης Καιρίδης επιχείρησαν να ιχνηλατήσουν τις αντοχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Πριν όμως ανάψουν τα μικρόφωνα, στα πηγαδάκια των νεοδημοκρατών το κλίμα ήταν κάτι παραπάνω από «φορτισμένο», με την είδηση για τις καταρρίψεις των ιρανικών πυραύλων από τους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.

Ένας νεαρός φίλος της παράταξης, μάλιστα, αναρωτιόταν με έκδηλη αγωνία στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων «Μίκης Θεοδωράκης»: «Δηλαδή τώρα που οι δικοί μας ρίχνουν τους πυραύλους των Ιρανών, γίναμε κι εμείς στόχος;», για να εισπράξει την καθησυχαστική διαβεβαίωση ενός παλαίμαχου συνομιλητή του πως «ο Πρόεδρος Κυριάκος ξέρει».

Η αποκάλυψη Καιρίδη

Στα παραλειπόμενα της εκδήλωσης στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων, ο Δημήτρης Καιρίδης επιφύλασσε μια μικρή προσωπική αποκάλυψη για το πολιτικό του ξεκίνημα. Όπως εκμυστηρεύτηκε ο ίδιος, το 2019, όταν βρισκόταν ακόμη στο στάδιο του προβληματισμού για την κάθοδό του στον στίβο της πολιτικής, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν εκείνη που έδωσε την καθοριστική ώθηση.

Η επιμονή της, μάλιστα, συνοδεύτηκε από μια ατάκα που φαίνεται πως τον σημάδεψε: «Πρέπει να κατέβεις, διότι είσαι ένας άνθρωπος με πάθος», του είχε πει τότε, «προφητεύοντας» ουσιαστικά τη μετέπειτα κοινοβουλευτική του πορεία.

Γραμμή άμυνας για το κράτος δικαίου;

Στην ίδια εκδήλωση, το ζήτημα για το κράτος δικαίου, που το τελευταίο διάστημα κυριαρχεί στην ατζέντα με φόντο τα ζητήματα που πιέζουν την κυβέρνηση, επιδιώχθηκε να απαντηθεί μέσω της ευρωπαϊκής βιτρίνας της παράταξης.

«Η εκλογή του Θόδωρου Ρουσόπουλου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, αποτελούν τις ηχηρότερες απαντήσεις στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης», ήταν το επιχείρημα που ακούστηκε.

Καλά τα πρόσωπα, λοιπόν, για τη γαλάζια εικόνα αλλά και για το κύρος της χώρας, όμως η ουσία της συζήτησης παραμένει στις πρακτικές. Και εκεί, οι απαντήσεις που οφείλονται είναι σαφώς πιο σύνθετες από μια απλή παράθεση αξιωμάτων.

Εκπλήξεις στο συνέδριο του ΠαΣοΚ

Είπα κράτος δικαίου και συνειρμικά θυμήθηκα το ΠαΣοΚ. Μαθαίνω ότι στο συνέδριο του κόμματος θα υπάρξουν διάφορες εκπλήξεις. Μια από αυτές θα είναι η παρουσία του Νίκολα Φαραντούρη, ο οποίος και θα μιλήσει στο κομματικό ακροατήριο.

Μεταγραφή μυρίζομαι- συγνώμη διεύρυνση κατά την επίσημη ορολογία. Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής έκανε προσφάτως δημόσιο προσωπικό άνοιγμα στον Νίκο Ανδρουλάκη και οι παρεμβάσεις του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ανοίξει σοβαρά θέματα για την καθημερινότητα των πολιτών στη χώρα μας, όπως πχ για τις πρακτικές των fund, ή μια την άμυνα και την εγκατάσταση τουρκικών F-16 στα Κατεχόμενα.