Ο Αλί Μοχάμεντ Ναϊνί δεν ήταν απλώς στρατιωτικός, ήταν η φωνή του πιο ισχυρού στρατιωτικού σώματος του Ιράν, των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC). Ως εκπρόσωπος Τύπου τους, συνδύαζε στρατηγική, επικοινωνία και ιδεολογία για να διαμορφώνει τον πόλεμο… από τα παρασκήνια.

Η φωνή πίσω από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Αν και δε διοικούσε στρατεύματα στο πεδίο της μάχης, ο Ναϊνί κατείχε έναν κρίσιμο ρόλο: ήταν υπεύθυνος να μεταφέρει την ιστορία του Ιράν στον κόσμο. Από τον Ιούλιο του 2024, ως εκπρόσωπος τύπου του IRGC, ήταν η επίσημη φωνή του σώματος, του πιο ισχυρού στρατιωτικού οργανισμού στη χώρα, ο οποίος αναφέρεται απευθείας στον Ανώτατο Ηγέτη.

Ο ρόλος του δεν ήταν καθαρά τυπικός. Μέσω του Ναϊνί, το IRGC διαμόρφωνε το ηθικό των εσωτερικών ομάδων, έστελνε μηνύματα στους αντιπάλους και καθόριζε τις «κόκκινες γραμμές» σε έναν πόλεμο με πολυδιάστατες προκλήσεις.

Στρατηγική, ιδεολογία και ακαδημαϊκό υπόβαθρο

Ο Ναϊνί συνδεόταν επίσης με το Imam Hossein University, το στρατιωτικό και ακαδημαϊκό ίδρυμα του IRGC στην Τεχεράνη, όπου εκπαιδεύονται οι αξιωματικοί στην άμυνα, τη στρατηγική και την επαναστατική ιδεολογία.

Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο ενίσχυε την ικανότητά του να συνδυάζει στρατιωτική θητεία με επικοινωνιακό έργο και ιδεολογική καθοδήγηση — στοιχεία που το IRGC θεωρεί άρρηκτα συνδεδεμένα με την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο.