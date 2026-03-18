Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν ήταν ποτέ φημισμένος για αβρότητες. Δε θα παρέμενε αλλιώς ο μακροβιότερος πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Σήμερα το πρωί, εξουδετερώσαμε τον Ali Larijani. Ο Ali Larijani είναι το αφεντικό των Φρουρών της Επανάστασης, εκείνης της ομάδας γκάνγκστερ που ουσιαστικά διοικεί το Ιράν. Μαζί του, εξουδετερώσαμε επίσης τον διοικητή των Basij – είναι οι βοηθοί των γκάνγκστερ που τρομοκρατούν τον πληθυσμό στους δρόμους της Τεχεράνης και άλλων ιρανικών πόλεων. Επιχειρούμε και εκεί• επιχειρούμε από αέρος με μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας και UAV».

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί και γιατί ήταν κρίσιμος για το καθεστώς

Ποιος ήταν ο Αλί Λαριτζανί όμως; Ήταν ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας του Ιράν, μετά τον θάνατο το Αγιατολάχ Αλί Χαμενεϊ και είχε τη φήμη ότι μπορούσε να γεφυρώνει τα σκληροπυρηνικά στρατιωτικά στοιχεία της χώρας με τις πιο μετριοπαθείς πολιτικές φατρίες. Εξάλλου, ο ίδιος υπήρξε μετριοπαθής ως διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, μεταξύ 2005 – 2007.

Έπαιξε κεντρικό ρόλο στις επιθέσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών στόχων, αλλά και στόχων σε χώρες του Κόλπου, ενώ επέβλεψε τη βίαιη καταστολή των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων τον Ιανουάριο, η οποία άφησε χιλιάδες νεκρούς.

Ο ισραηλινός στρατός αποκάλεσε τον Λαριτζανί «τον de facto ηγέτη του ιρανικού καθεστώτος», μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι σκότωσε επίσης τον ταξίαρχο Γκολαμρεζά Σουλεϊμανί, διοικητή των Μπασίτζ, της πολιτοφυλακής που αναπτύσσεται από την κυβέρνηση για την καταστολή διαδηλώσεων και με την οποία ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης – Μοτζταμπά Χαμενεϊ – είχε και έχει πολύ στενές σχέσεις. Εξάλλου, από εκεί ξεκίνησε την «καριέρα» του.

Τις δύο δολοφονίες που έλαβαν χώρα χθες, ανακοίνωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτζ, τονίζοντας ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να στοχοποιεί την ηγεσία του Ιράν.

Ωστόσο, οι δύο αυτές δολοφονίες δε σημαίνει πως θα διευκολύνουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ αναφορικά με την έκβαση του πολέμου. Αν ο Μοτζταμπά Χαμενεϊ δεν εμφανιστεί – και σύντομα – δυναμικά υπάρχει ο φόβος ο στρατός του Ιράν να ενισχύσει τον έλεγχό του στα κυβερνητικά θέματα.

Οι Μπασίτζ, οι Φρουροί της Επανάστασης και ο μηχανισμός καταστολής

Το κυριότερο ζήτημα που απασχολεί τον ιρανικό στρατό και σε μεγάλο βαθμό τους Φρουρούς της Επανάστασης; Τα πυρηνικά του Ιράν.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ έχουν λάβει τον έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Η επόμενη μέρα: Στρατοκρατία αντί θεοκρατίας;

Ένα καθεστώς λιγότερο θεοκρατικό και περισσότερο στρατοκρατούμενο θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο και απρόβλεπτο, αναφορικά με τη χρήση πυρηνικού όπλου.

Σίγουρα πάντως, το καθεστώς βρίσκεται σε δύσκολη θέση, ανεξάρτητα από το τι και ποιος θα επικρατήσει την επόμενη ημέρα. Σύμφωνα με τους New York Times, ανώτερος ιρανός αξιωματούχος δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη ότι δέχθηκε ένα τηλεφώνημα με την είδηση ότι ο κ. Λαριτζανί σκοτώθηκε.

Περιέγραψε το κλίμα μεταξύ των αξιωματούχων ως βαθύ σοκ, καθώς και ανησυχία ότι το Ισραήλ δε θα σταματήσει μέχρι να σκοτωθούν όλα τα μέλη της ηγεσίας του Ιράν και να ανατραπεί η Ισλαμική Δημοκρατία. Μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να μιλήσει δημόσια.

Η άνοδος Γκαλιμπάφ και τα νέα κέντρα εξουσίας

Η εφημερίδα εκτιμά πως η δολοφονία του Λαριτζανί ενισχύει ακόμη περισσότερο τον Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του ιρανικού Κοινοβουλίου και πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, της κρατικής γραφειοκρατίας και των Φρουρών.

Τέλος, το χάος που επικρατεί στην Τεχεράνη και το Ιράν περιγράφεται γλαφυρά από τηλεγράφημα της περασμένης Παρασκευής από την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, στο οποίο απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση η Washington Post.

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε αμερικανούς διπλωμάτες ότι οι ιρανοί διαδηλωτές «θα σφαγιαστούν», αν κατέβουν στους δρόμους εναντίον της κυβέρνησής τους».

Ένα καθεστώς που «δε ραγίζει» κι ένας πόλεμος χωρίς τέλος

Το τηλεγράφημα μετέφερε ισραηλινή εκτίμηση ότι το καθεστώς του Ιράν «δε ραγίζει» και είναι διατεθειμένο να «πολεμήσει μέχρι τέλους», παρά τη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στις 28 Φεβρουαρίου και τη συνεχιζόμενη εκστρατεία βομβαρδισμών από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Παρά τις αναφορές ότι ο γιος και διάδοχος του εκλιπόντος ανώτατου ηγέτη τραυματίστηκε σε αεροπορική επιδρομή, ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν «ακόμη επικεφαλής» και «πιο ευθυγραμμισμένος» με τους σκληροπυρηνικούς των Φρουρών της Επανάστασης, σε σχέση με τον πατέρα του. Εικάζουν ότι το καθεστώς ενδέχεται να μετριάσει τις θέσεις του, αν ο νέος ανώτατος ηγέτης σκοτωθεί, αλλά σημείωσαν ότι είναι «πεισματάρικο» και θα πρέπει να «ανατραπεί εκ των έσω», καταλήγει το τηλεγράφημα.

Η στρατηγική των «εκπλήξεων»

Αλλά, όσο και αν αντέχει και «δε ραγίζει», όπως αναφέρει και το τηλεγράφημα, το καθεστώς της Τεχεράνης, ο κ. Νετανιάχου ήταν σαφής χθες: «Υπάρχουν πολλές ακόμη εκπλήξεις. Με τεχνάσματα θα διεξάγεις πόλεμο. Δε θα αποκαλύψουμε όλα τα τεχνάσματα εδώ, αλλά όπως σας είπα, υπάρχουν πολλά».

Για ένα ηγέτη (Νετανιάχου) που έπεισε τον πρόεδρο Τραμπ να αναλάβει με τεράστιο κόστος – ενεργειακό, γεωπολιτικό, στρατιωτικό – την επιθυμία του να επιτεθούν (και) οι ΗΠΑ στο Ιράν, για ένα κράτος που «δούλευε» την επιχείρηση με τους βομβητές για τουλάχιστον 10 χρόνια, για ένα κράτος που έχει δηλώσει πως μέχρι να εξοντώσει και τον τελευταίο υπεύθυνο ή ανώτατο ηγέτη οποιασδήποτε εχθρικής χώρας… για το Ισραήλ, οι στοχευμένες δολοφονίες ανώτατων στελεχών του Ιράν δεν έχουν καν φτάσει στο 20% του στόχου τους.

Αν χρειαστεί, θα συνεχίσουν μέχρι ανώτατος ηγέτης γίνει ο τελευταίος κληρικός του τελευταίου χωριού στην έρημο του Καβίρ.

Και αυτό είναι και καθησυχαστικό, αλλά ταυτόχρονα και τρομακτικό ως προοπτική. Για την Μέση Ανατολή και για τη Δύση.