Ο Πάνος Κολιαστάσης, αρθρογράφος στο «ΒΗΜΑ» και διδάσκων Πολιτικής Επιστήμης στο ΕΚΠΑ, αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε μια δημοσκοπική ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία και γιατί τα τρία υπό διαμόρφωση πολιτικά κόμματα δεν καταφέρνουν να πείσουν το εκλογικό σώμα.

Στο podcast με τίτλο «Η δημοσκοπική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας και η πτώση των νέων κομμάτων» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:56 Η φθορά της κυβέρνησης και η δημοσκοπική ανάσα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

2:11 Το στοίχημα της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές.

4:09 Το ενδεχόμενο διπλών εκλογών και η συμπεριφορά των ψηφοφόρων.

5:56 Τα νεότερα σχετικά με τα τρία υπό διαμόρφωση πολιτικά κόμματα.

10:12 Πώς επηρεάζει τα εκκολαπτόμενα πολιτικά κόμματα η μεγάλη αναμονή ως την επίσημη ανακοίνωση του σχηματισμού τους.

14:37 Το πολιτικό κεφάλαιο των Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα και η επανεμφάνιση στην ενεργό δράση.

Κάνε εγγραφή στο Podcast ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ στο Spotify και Apple Podcasts και ενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις για να ακούς κάθε ημέρα πρώτος/η τα νέα επεισόδια.