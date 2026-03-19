Σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις τελευταίες μετρήσεις καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis για το MEGA, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.

Η κυβέρνηση και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζονται ενισχυμένοι σε επίπεδο πολιτικής επιρροής και εικόνας, ωστόσο η κοινωνική δυσαρέσκεια παραμένει έντονη και η αντιπολίτευση αδυνατεί να κεφαλαιοποιήσει το κλίμα.

«Ασφάλεια» σε περίοδο κρίσης;

Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, διατηρώντας σαφές προβάδισμα και παρουσιάζοντας βελτίωση σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις. Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη διεθνή συγκυρία και ειδικά στην κρίση στη Μέση Ανατολή, που φαίνεται να ενεργοποιεί αντανακλαστικά «σταθερότητας» και να οδηγεί μέρος του εκλογικού σώματος σε συσπείρωση γύρω από την κυβέρνηση.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος προηγείται στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με 28%, καταγράφοντας μια ανθεκτικότητα παρά τη φθορά της κυβέρνησης. Ωστόσο, το γεγονός ότι το 31% απαντά «κανένας» αποτυπώνει ένα βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Μικρές αλλά ουσιαστικές μετατοπίσεις στο κομματικό σύστημα

Πίσω από τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει μικρή άνοδο (13,6%), χωρίς όμως να μετατρέπεται σε ισχυρό πόλο εξουσίας. Η εικόνα του κόμματος σκιάζεται από τις πολύ αρνητικές αξιολογήσεις για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος καταγράφει εξαιρετικά χαμηλή αποδοχή και δεν καταφέρνει να πείσει ως εναλλακτική ηγετική λύση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει καθηλωμένος σε ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά (4,6%), χωρίς εμφανή σημάδια ανάκαμψης, γεγονός που επιβεβαιώνει τη βαθιά κρίση στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στον χώρο των μικρότερων κομμάτων καταγράφονται ενδιαφέρουσες μετατοπίσεις. Το ΜέΡΑ25 εμφανίζει άνοδο, αξιοποιώντας ενδεχομένως ένα τμήμα της αντισυστημικής ψήφου, την ώρα που κόμματα όπως η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση καταγράφουν κάμψη. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να συνδέεται με τη διεθνή αστάθεια, που φαίνεται να περιορίζει τη δυναμική των πιο «αντισυστημικών» επιλογών και να ενισχύει τα συνεκτικά πολιτικά σχήματα.

Αδύναμη αντιπολίτευση, χωρίς αφήγημα και ηγεσία

Η συνολική εικόνα της αντιπολίτευσης παραμένει προβληματική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης καταγράφει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης (81%), ενώ αντίστοιχα αρνητική είναι και η εικόνα της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνολικά.

Την ίδια στιγμή, πρόσωπα που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικοί πόλοι δεν φαίνεται να συγκινούν. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρά τη δημόσια παρουσία του, δεν δημιουργεί δυναμική επιστροφής, ενώ η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει μάλλον περιορισμένη απήχηση, τόσο σε επίπεδο δημοφιλίας όσο και σε ενδεχόμενο πολιτικής πρωτοβουλίας.

Η αίσθηση που διαμορφώνεται είναι αυτή ενός πολιτικού σκηνικού χωρίς πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας.

Η φθορά της κυβέρνησης παραμένει

Παρά τη συγκυριακή ενίσχυση, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έντονη φθορά. Το 68% των πολιτών αξιολογεί αρνητικά το έργο της, ενώ μόλις το 27% εκφράζει θετική άποψη.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η εικόνα στους τομείς της οικονομίας, της καθημερινότητας και των θεσμών, όπου οι αρνητικές γνώμες κυριαρχούν με μεγάλη διαφορά. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι η δυσαρέσκεια δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά παραμένει βαθιά ριζωμένη.

Αυτό αποτυπώνεται και στην προσωπική εμπειρία των πολιτών: σχεδόν οι μισοί (48%) δηλώνουν ότι βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση σε σχέση με ένα χρόνο πριν, ενώ μόλις το 15% βλέπει βελτίωση.

Απαισιοδοξία για τη χώρα

Η γενική εικόνα για την πορεία της χώρας παραμένει αρνητική. Το 64% θεωρεί ότι η Ελλάδα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 31% που εκτιμά ότι κινείται σωστά. Η τάση αυτή είναι διαχρονική και καταδεικνύει ένα σταθερό υπόστρωμα δυσπιστίας απέναντι στην πολιτική και οικονομική πορεία της χώρας.

Αίτημα για αλλαγή, αλλά χωρίς φορέα έκφρασης

Παράλληλα, το 60% των πολιτών δηλώνει ότι χρειάζεται πολιτική αλλαγή, έναντι 39% που προκρίνει τη σταθερότητα. Ωστόσο, το αίτημα αυτό δεν φαίνεται να μεταφράζεται σε ενίσχυση συγκεκριμένου κόμματος, γεγονός που αναδεικνύει το κενό εκπροσώπησης.

Το πολιτικό σύστημα μοιάζει να κινείται σε ένα παράδοξο: έντονη δυσαρέσκεια από τη μία, αλλά απουσία πειστικής εναλλακτικής από την άλλη.

Κοινωνία σε αναμονή και διχασμό

Στο ερώτημα για τον χρόνο των εκλογών, η κοινωνία εμφανίζεται διχασμένη: το 50% επιθυμεί να εξαντληθεί η τετραετία, ενώ το 48% ζητά πρόωρες εκλογές. Η ισορροπία αυτή αποτυπώνει μια κοινωνία που δεν έχει καταλήξει ανάμεσα στην ανάγκη για αλλαγή και τον φόβο της αστάθειας.

Θέλουν οι Ελληνες πυρηνική ενέργεια;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και επιμέρους ευρήματα. Στο ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας, η πλειοψηφία (53%) δηλώνει αντίθετη, ενώ μόλις το 39% εμφανίζεται θετικό. Στην υπόθεση των υποκλοπών, το 81% ζητά να ανοίξει ξανά η διερεύνηση για τα πολιτικά πρόσωπα, αναδεικνύοντας ισχυρό αίτημα για διαφάνεια και λογοδοσία.

Αναλυτικά η δημοσκόπηση: