Την τελευταία του πνοή άφησε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών. Ο θρύλος των ταινιών δράσης άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη για τους φίλους του συγκεκριμένου είδους και αφού πρωταγωνίστησε τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη.

Ο Κάρλος Ρέι Νόρις Τζούνιορ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, άφησε πίσω του ανεξίτηλο το στίγμα του και δεδομένα οι ταινίες του θα… ταξιδεύουν για πολλά χρόνια ακόμα. Ας θυμηθούμε επτά ιστορίες που είτε είναι λιγότερο γνωστές για εκείνον, είτε τις γνωρίζουν μόνο οι μεγάλοι θαυμαστές του.

1. Ο Τσακ Νόρις είναι βετεράνος του στρατού

Γεννημένος στις 10 Μαρτίου 1940 στο Ράιαν της Οκλαχόμα, ο Νόρις ήταν ο μεγαλύτερος από τρία αγόρια και, όπως ο ίδιος περιγράφει, ένα «ντροπαλό» παιδί. Μετά τη μετακόμισή του στην Καλιφόρνια, ο Νόρις φοίτησε στο Λύκειο North Torrance. Μετά την αποφοίτησή του, κατατάχθηκε στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, όπου έγινε μέλος της στρατιωτικής αστυνομίας με την ελπίδα να ακολουθήσει καριέρα στις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας του, ενώ υπηρετούσε στην Αεροπορική Βάση Όσαν στη Νότια Κορέα, που ο Νόρις ανακάλυψε για πρώτη φορά τις πολεμικές τέχνες. Όταν κάποτε βρέθηκε ανίκανος να ελέγξει έναν θορυβώδη μεθυσμένο σε ένα μπαρ ενώ εκτελούσε περιπολία, ο Νόρις συνειδητοποίησε ότι χρειαζόταν δεξιότητες μάχης. Σπούδασε Τανγκ Σου Ντο και Ταε Κβον Ντο πριν επιστρέψει στην Καλιφόρνια. Όταν αποστρατεύτηκε από την Πολεμική Αεροπορία το 1962, ο Νόρις άρχισε να διδάσκει τις δεξιότητες που είχε αποκτήσει σε μαθητές.

2. Ο Στιβ ΜακΚουίν έπεισε τον Τσακ Νόρις να ασχοληθεί με την υποκριτική

Ο Νόρις αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής σε διαγωνισμούς καράτε, γεγονός που ενίσχυσε την αξιοπιστία του ως εκπαιδευτή πολεμικών τεχνών. Δίδαξε σε αρκετούς διάσημους τις λεπτές αποχρώσεις της αυτοάμυνας, μεταξύ των οποίων οι Όσμοντ, η Πρισίλα Πρέσλεϊ και ο Στιβ ΜακΚουίν.

Ο Νόρις εκπαίδευσε ακόμη και τον παρουσιαστή της εκπομπής «The Price Is Right», Μπομπ Μπάρκερ. Όμως, δεν πήγαιναν καλά όλες οι σχολές του και, αφού αποσύρθηκε από τους αγώνες το 1974, ο Νόρις έψαχνε για άλλες ευκαιρίες. Ο ΜακΚουίν πρότεινε στον Νόρις να δοκιμάσει την τύχη του στην υποκριτική. Ο ΜακΚουίν είχε δίκιο — τελικά. Χρειάστηκαν αρκετά χρόνια και εννέα ταινίες, αλλά ο Νόρις έκανε το μεγάλο άλμα με την ταινία «Lone Wolf McQuade» του 1982.

3. Ο Τσακ Νόρις έπρεπε να υπακούσει στο αίτημα ενός παραγωγού για να αναμετρηθεί με τον Μπρους Λι

Αν και ο Νόρις δεν έγινε ευρέως γνωστός παρά μόνο τη δεκαετία του 1980, ο ρόλος του ως κακός στην ταινία του 1972 «Η Επιστροφή του Δράκου» (γνωστή και ως «Ο Δρόμος του Δράκου»), όπου συμπρωταγωνίστησε με τον Μπρους Λι, κατέληξε να αποτελέσει μια ιστορική συνάντηση δύο θρύλων των πολεμικών τεχνών στην οθόνη.

Όταν ο Λι έψαχνε για αντίπαλο για την αποκορύφωση της μάχης, κάλεσε τον Νόρις, τον οποίο γνώριζε και με τον οποίο ήταν φίλοι. Ωστόσο, ο παραγωγός της ταινίας επέμεινε να πάρει ο Νόρις 9 κιλά, ώστε να φαίνεται πολύ πιο μεγαλόσωμος από τον Λι στην κάμερα. «Γι’ αυτό δεν κάνω άλματα με κλωτσιές [στην ταινία]», είπε ο Νόρις στο Empire το 2007. «Δεν μπορούσα να απογειωθώ!»

4. Ο Τσακ Νόρις ίδρυσε το δικό του σύστημα πολεμικών τεχνών

Αξιοποιώντας τις γνώσεις που είχε αποκτήσει μετά από πολλά χρόνια προπόνησης στο Τανγκ Σου Ντο και στο Τάε Κβον Ντο, ο Νόρις ανέπτυξε το δικό του μοναδικό σύστημα πολεμικών τεχνών και τη φιλοσοφία του, το οποίο τελικά ονόμασε Τσουν Κουκ Ντο.

Εκτός από τις τεχνικές μάχης, το σύστημα ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και να αναζητούν το καλό στους άλλους. Το 2015 μετονομάστηκε σε «Σύστημα Τσακ Νόρις».

5. Ο Τσακ Νόρις είχε κάποτε προωθήσει τα «Chuck Norris Action Jeans»

Χάρη στη φήμη του στον κόσμο των πολεμικών τεχνών, ο Νόρις ήταν περιζήτητος για να προωθήσει αθλητικά προϊόντα. Το 1982, η εταιρεία εξοπλισμού πολεμικών τεχνών Century τον προσέλαβε ως εκπρόσωπο για τα Karate Jeans της, τα οποία διέθεταν εύκαμπτο ύφασμα ραμμένο στο καβάλο που υποτίθεται ότι επέτρεπε σε όποιον τα φορούσε να έχει τεράστια ευλυγισία, να πολεμά, χωρίς να χάνει το στιλ του. Τελικά μετονομάστηκαν σε Action Jeans και εκείνος τα προωθούσε για χρόνια.

6. Ο Τσακ Νόρις είχε τη δική του σειρά κινουμένων σχεδίων

Στο απόγειο της δημοτικότητάς του τη δεκαετία του 1980, ο Νόρις συνεργάστηκε με την εταιρεία κινουμένων σχεδίων Ruby-Spears για τη δημιουργία μιας σειράς κινουμένων σχεδίων, με τίτλο «Chuck Norris: Karate Kommandos». Η σειρά τον παρουσίαζε μαζί με μια ομάδα πολεμικών μαχητών να πολεμούν κακοποιούς όπως ο Superninja και ο The Claw.

Αν και είχαν προγραμματιστεί 65 επεισόδια, μόνο λίγα προβλήθηκαν. «Κάναμε μόνο έξι επεισόδια, και μετά μια γυναίκα στο CBS είπε: “Είναι πολύ βίαια”», δήλωσε ο Νόρις στο MTV News το 2009.

7. Ο Τσακ Νόρις είναι πραγματικός Τέξας Ρέιντζερ

Για οκτώ σεζόν, ο Νόρις έδινε ξύλο στους κακούς ως πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς του CBS της δεκαετίας του 1990 «Walker, Texas Ranger», η οποία έγινε η πρώτη εκπομπή σε ώρα υψηλής τηλεθέασης που γυρίστηκε σε εξωτερικούς χώρους στο Τέξας, κατόπιν επιμονής του.

Το 2010, ο Νόρις ορίστηκε επίτιμο μέλος των Texas Rangers από τον κυβερνήτη της πολιτείας Ρικ Πέρι, σε αναγνώριση του έργου του για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ελίτ μονάδα και για το έργο του στην παροχή βοήθειας σε μειονεκτούντες νέους μέσω προγραμμάτων πολεμικών τεχνών. Ο αδελφός του, Άαρον Νόρις, ο οποίος ήταν εκτελεστικός παραγωγός της σειράς, έλαβε επίσης τον τίτλο.