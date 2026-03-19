Ολοκληρώθηκε η φάση των «16» του Champions League, χωρίς εν τέλει να υπάρξει αγωνία σε κανέναν επαναληπτικό.

Πανδαισία γκολ στο «Καμπ Νόου», αφού η Μπαρτσελόνα σάρωσε με 7-2 τη Νιούκαστλ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Champions League.

Ραφίνια (6′, 72′), Μπερνάλ (18′), Γιαμάλ (45+7′ πέν.), Φερμίν (51′) και Λεβαντόφσκι (56′, 61′), σκόραραν για την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ο Ελάνγκα είχε ισοφαρίσει προσωρινά δύο φορές (15′, 28′) για τη Νιούκαστλ, η οποία δεν απέφυγε τη συντριβή.

Να σημειωθεί μόλις τρεις φορές από το 1955 αγγλικές ομάδες έχουν δεχθεί συνολικά 8+ γκολ σε αγώνα Κυπέλλου Πρωταθλητριών/Champions League.

Οι δύο το βίωσαν στη φετινή φάση των «16», αφού είχε προηγηθεί το 8-2 της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Τσέλσι (5-2 στο Παρίσι, 3-0 στο Λονδίνο).

Η Μπαρτσελόνα, από την πλευρά της, έβαλε 7 γκολ στη διοργάνωση για τρίτη φορά, αφού είχε προηγηθεί το 7-1 επί της Λεβερκούζεν τον Μάρτιο του 2012 και το 7-0 επί της Σέλτικ τον Σεπτέμβριο του 2016.

Η Νιούκαστλ έγινε μόλις η δεύτερη αγγλική ομάδα που δέχθηκε 7 γκολ στο Champions League μετά την Τότεναμ (7-2 από την Μπάγερν τον Οκτώβριο του 2019).

Ένα άλλο ενδιαφέρον στατιστικό ήταν ότι ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έγινε ο γηραιότερος (37 ετών & 209 ημερών) παίκτης που έβαλε δύο γκολ σε παιχνίδι Champions League, αφού ξεπέρασε τον Φιλίπο Ιντζάγκι που είχε σκοράρει κατά της Ρεάλ τον Νοέμβριο του 2010 σε ηλικία 37 ετών & 86 ημερών.

Επίσης, ο Λαμίν Γιαμάλ, σε ηλικία 18 ετών & 248 ημερών, αναδείχθηκε στον νεότερο άσο που έφτασε τα 10 γκολ στον θεσμό, καθώς ο Κιλιάν Εμπαπέ το είχε καταφέρει το 2017, όταν ήταν 18 ετών & 350 ημερών.

Τέλος, ο Άντονι Ελάνγκα έγινε ο δεύτερος παίκτης αγγλικής ομάδας που σκόραρε δύο φορές στο «Καμπ Νόου» μετά τον Ντουάιτ Γιορκ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Νοέμβριος 1998).

Αργότερα, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε 4-0 της Γαλατάσαραϊ στο «Άνφιλντ», ανέτρεψε το 1-0 της Κωνσταντινούπολης και προκρίθηκε στους «8».

Σόμποσλαϊ (25′), Εκιτικέ (52′), Χράφενμπερχ (53′) και Σαλάχ (62′), βρήκαν δίχτυα για τους «κόκκινους», ενώ στο 45+4′ ο Αιγύπτιος έχασε πέναλτι (απέκρουσε ο Τσακίρ).

Την ίδια ώρα, η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε με 3-2 από την Τότεναμ στο Λονδίνο (30′ Κόλο Μουανί, 52′, 90′ πέν. Σίμονς-47′ Άλβαρες, 75′ Χάντσκο), πάτησε πάνω στο 5-2 του «Μετροπολιτάνο» και προκρίθηκε εύκολα.

Τέλος, η Μπάγερν επιβλήθηκε 4-1 της Αταλάντα στην Allianz Arena (25′ πέν., 54′ Κέιν, 56′ Καρλ, 70′ Ντίας-86′ Σάμαρτζιτς) και με συνολικό σκορ 10-2 πέρασε διά περιπάτου.

Τα ζευγάρια των προημιτελικών (7-8/4, 14-15/4):

(1) Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ

(2) Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν

(3) Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης

(4) Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις των ημιτελικών (28-29/4, 5-6/5):

Νικητής (1) – Νικητής (2)

Νικητής (3) – Νικητής (4)

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου στην Puskás Aréna της Βουδαπέστης.