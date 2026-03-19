Μία νέα εποχή ξεκινάει για τη μετακίνηση των πολιτών στην Αθήνα με τέσσερις νέες γραμμές δημοτικής συγκοινωνίας.

Το νέο δίκτυο του Δήμου Αθηναίων προέκυψε ύστερα από τα ευρήματα συγκοινωνιακής μελέτης του Δήμου, η οποία κατέγραψε σημαντικά ελλείμματα προσβασιμότητας, υψηλή εξάρτηση από ιδιωτικά ρυπογόνα οχήματα και αυξημένο κόστος μετακίνησης σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης.

Η συγκοινωνιακή μελέτη του Δήμου Αθηναίων πήρε το πράσινο φως του ΟΑΣΑ. Στη συνέχεια κατατέθηκε πρόταση στην Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης και η δράση εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Κάνουμε ένα ακόμα βήμα ώστε η Αθήνα να αποκτήσει δημοτική συγκοινωνία. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και συμπληρωματικό σύστημα μετακινήσεων για κάθε Αθηναίο πολίτη, δίνοντας μία ανάσα στο κυκλοφοριακό. Τέσσερις νέες γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων θα καλύπτουν κενά τοπικής μετακίνησης. 17 ηλεκτρικά λεωφορεία θα εξυπηρετούν το κοινό χωρίς να διέρχονται από το κέντρο. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι -και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας- μπορούν να μετακινούνται πιο εύκολα. Στον σχεδιασμό που υποβάλαμε τον Ιανουάριο του 2026, περιλαμβάνονται σύγχρονες υποδομές φόρτισης και πλήρως προσβάσιμες εγκαταστάσεις. Προχωράμε αποφασιστικά για να γίνει η πόλη πιο ανθρώπινη, φιλική και προσβάσιμη».

Τα χαρακτηριστικά της νέας δημοτικής συγκοινωνίας στον Δήμο Αθηναίων

Η νέα δημοτική συγκοινωνία «ΑΤΗΕΝS MOVE», ύψους 11,2 εκατ. ευρώ θα περιλαμβάνει 4 γραμμές συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων και 185 στάσεις που θα συνδέει τις εξής περιοχές:

Νέος Κόσμος – Πετράλωνα – Κεραμεικός

Κάτω Πατήσια – Σεπόλια – Κεραμεικός

Προμπονάς – Άνω Πατήσια – Κυψέλη

Αττική – Κυψέλη

Οι γραμμές θα λειτουργούν συμπληρωματικά με τον ΟΑΣΑ και το Μετρό. Η επένδυση περιλαμβάνει την αγορά 17 ηλεκτρικών λεωφορείων, υποδομές φόρτισης και αναβάθμιση στάσεων με πρόβλεψη πλήρους προσβασιμότητας.

Τα οφέλη, ενδεικτικά:

Ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας. Δημιουργία τοπικών κόμβων πολυτροπικότητας σε επιλεγμένες στάσεις και πλατείες που συνδυάζουν ΜΜΜ, πεζή μετακίνηση, ποδήλατο και μικροκινητικότητα, με παρεμβάσεις Nature-Based Solutions (σκίαση, φυτεύσεις).

Μείωση ανάγκης για χρήση ΙΧ. Οι Γραμμές θα λειτουργούν όλες τις μέρες της εβδομάδας, όλο τον χρόνο.

Νέες συνδέσεις και νέα μοτίβα μετακινήσεων. Ανάπτυξη δημοτικής ηλεκτρικής συγκοινωνίας σε γραμμές γειτονιάς υψηλής συχνότητας, τα οποία θα εκτελούν γραμμές γειτονιάς και θα τροφοδοτούν σταθμούς μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ, καλύπτοντας περιοχές με ανεπαρκή συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση.

Εξυπηρέτηση υποβαθμισμένων και παραδοσιακά υποεξηπυρετούμενων περιοχών. Το μέτρο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη μείωση της μεταφορικής φτώχειας, στη μείωση του κόστους μετακίνησης, στον περιορισμό της εξάρτησης από ιδιωτικά οχήματα και στην επίτευξη κλιματικών στόχων μέσω της μείωσης των εκπομπών CO₂, ενώ παράλληλα ενισχύει την κοινωνική & χωρική συνοχή της πόλης.

Ισότιμη πρόσβαση στις μετακινήσεις για άτομα με κινητικές δυσκολίες κι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Δημιουργία στάσεων με καθολικά προσβάσιμα χαρακτηριστικά στις περιοχές παρέμβασης με σκίαση, καθιστικά, φωτισμό και πλήρη προσβασιμότητα για ΑμεΑ και ηλικιωμένους (χαμηλό δάπεδο, ράμπες, οπτικοακουστικές αναγγελίες).