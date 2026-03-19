Λίγες μέρες μετά την απονομή των 98ων βραβείων Οσκαρ, ο Γιάννης Ζουμπουλάκης και ο Αντώνης Καρπετόπουλος σχολιάζουν τις βραβεύσεις, όπως και την ίδια την τελετή που για τον πρώτο είχε – επιτέλους – την συγκρατημένη σοβαρότητα που απουσίαζε τα τελευταία χρόνια και για τον δεύτερο, ήταν απλώς… βαρετή.

Στο σημερινό επεισόδιο: σε ό,τι αφορά την άμεση κινηματογραφική επικαιρότητα, η «Τελευταία κλήση» έχει τον πρώτο λόγο, κυρίως για το πώς αυτή η παραγωγή χειρίστηκε την υπόθεση Σορίν Ματέι (που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο το 1998) από την οποία το σενάριο των Κατερίνας Μπέη και Σερίφ Φράνσις είναι εμπνευσμένο. Η συζήτηση περί χειρισμού πραγματικών γεγονότων ή αληθινών προσώπων στον κινηματογράφο και την τηλεόραση «ανοίγει» καθώς μια νέα ταινία αυτής της ταινίας είναι ο «Φραντς Κάφκα» της Ανιέσκα Χόλαντ πάνω στον κορυφαίο Τσέχο πεζογράφο και μια ταινία που ήδη προβάλλεται ο «Μάγος του Κρεμλίνου» του Ολιβιέ Ασαγιάς που αφορά την άνοδο του Βλαντίμιρ Πούτιν στην ηγεσία της Ρωσίας. Τον οποίο υποδύεται εξαιρετικά ο Τζουντ Λο. Να είστε εκεί.