Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας καθώς οι εξελίξεις του πολέμου μπορεί να είναι σε πρώτο πλάνο όμως τα μελλούμενα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τις υποκλοπές προκαλούν έντονο προβληματισμό.

Ηδη, μεταξύ των βουλευτών κυκλοφορούν ονόματα τα οποία πιθανολογούν οτι μπορεί να βρίσκονται στην δεύτερη και πολυαναμενόμενη δικογραφία. Για το κόμμα της ΝΔ, ο αριθμός αυτός φτάνει τους 7 – 8 βουλευτές μεταξύ των οποίων φέρονται σύμφωνα με τις σχετικές συζητήσεις να βρίσκονται και δύο πρώην υπουργοί.

Ενδεχομένως, λένε από τις πληροφορίες που επιχειρούν κι εκείνοι να αποσπάσουν διακαώς, να βρίσκεται και υπουργός ο οποίος όμως την επίμαχη περίοδο της έρευνας δεν κατείχε την συγκεκριμένη ιδιότητα.

Σίγουρα, τα όσα διακινούνται μεταξύ των βουλευτών της ΝΔ που τα συζητούν είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικώς αποτελούν αναμόχλευση σεναρίων που διακινούνται στα πολιτικά γραφεία από τα ελάχιστα που μπορεί να έχουν σε γνώση τους παράγοντες με επαφές στους κόλπους της δικαιοσύνης.

Κοινώς, οι βουλευτές «ψάχνονται». Τι σημαίνει όμως αυτό;

Ως βουλευτές, σχεδόν όλοι όσοι προέρχονται από περιοχές με αγροτική δραστηριότητα έχουν δεχθεί αιτήματα, τα γνωστά «ρουσφέτια» και για θέματα που άπτονται του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά είναι από αθώα, δηλαδή καθυστερήσεις και διάφορα άλλα έως και κάποια, πιεστικά για να ολοκληρωθούν πληρωμές που βέβαια εκ των υστέρων αποδείχθηκαν παράνομες.

Ψάχνονται λοιπόν, οι βουλευτές μήπως είχε περάσει και από το δικό τους γραφείο κάποιο ύποπτο αίτημα που μπορεί να τους οδηγήσει στην σέντρα. Και εκεί αρχίζουν τα …ωραία.

Αν δηλαδή ο βουλευτής που δεν γνώριζε τότε αν το αίτημα ήταν παράνομο ή όχι , είχε κάνει κάποιο τηλέφωνο για να λυθεί. Και πώς θα μπορεί να αποδείξει οτι ότι δεν είχε γνώση;

Tα πιο ενδιαφέροντα όμως έρχονται μετά.

Εάν λοιπόν, υποτεθεί ότι υπάρξει ικανός αριθμός βουλευτών για τους οποίους υπάρχουν σημαντικά ευρήματα και ακολουθηθεί η οδός της άρσης ασυλίας, με ποια πολιτική νομιμοποίηση θα περνάνε για παράδειγμα νομοσχέδια;

“Κανένα πρόβλημα, συνεχίζεται κανονικά η πολιτική ζωή όπως και για όλες τις άλλες υποθέσεις μέχρι να τελειώσουν» υποστηρίζει στο ΒΗΜΑ έμπειρος κοινοβουλευτικός.

Ασφαλώς, τον προβληματισμό για το ακριβές περιεχόμενο της δεύτερης δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μοιράζονται και εντός του μεγάρου Μαξίμου με τις πληροφορίες να αναφέρουν οτι δεν υπάρχει αυτή την στιγμή κάποια ενέργεια που να μπορεί ή πρέπει να κάνει κάποιος, έως ότου η δικογραφία φτάσει στην Βουλή.